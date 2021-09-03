竹縣+0 公布桃園案16119竹縣足跡

新竹縣政府表示，今(3)日無新增新冠肺炎確診案例。桃園市今確診案例案16119足跡，根據疫調結果，曾到過本縣關西鎮、內灣風景區及湖口火車站，並入住新豐鄉某汽車旅館。因高度懷疑該名確診者可能是Delta病毒株，竹縣府第一時間派員至足跡點完成消毒，並由衛生所高規格至商圈逐一宣導，要求人員加強自主健康監測。新竹縣長楊文科呼籲，曾和確診者同時間到過足跡處的民眾，請務必加強自主健康監測，一旦有疑似症狀，請立即就醫篩檢。





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新竹縣政府衛生局指出，桃園市確診者案16119在新竹縣的公共場所活動史如下：8月28日曾前往關西鎮正義路吃早餐(外帶無內用)，稍後則前往內灣風景區散心，中午離開；8月31日上午10時至下午2時曾先後到湖口車站和新豐鄉某汽車旅館。衛生局獲報後，第一時間通知環保局派員前往這4處地點徹底環境消毒，衛生所則派員前往地點周邊商家宣導，要求商家店員等人員加強自主健康監測。衛生局也正針對可能接觸的汽車旅館工作人員(如房務)進行疫調匡列工作。





新竹縣長楊文科呼籲，和確診者曾在同時間去過足跡處的民眾，請務必加強監測，一旦有疑似症狀，一定要立即就醫篩檢，同時請鄉親「防疫鬆綁、不鬆懈」，持續落實防疫新生活，保持社交距離室內至少1.5公尺，及室外1公尺以上，並正確全程佩戴口罩，勤洗手，做好個人衛生禮節，保護自己也保護他人。





中央「covid-19公費疫苗預約平台」第7輪接種AZ疫苗今天首日施打，新竹縣開設55個接種站替5800多名預約民眾服務。第7輪AZ疫苗第2梯次預約今天上午10時起開放，至明天下午6時止，新竹縣預計在9月9日至11日接種，縣長楊文科提醒符合資格的民眾把握時間上網預約。





新竹縣配合中央流行疫情指揮中心公布實施役男入營前3日(不含入營當日)免費快篩措施，昨立即協調縣內台大生醫醫院竹北院區、竹東院區、中醫大、大安醫院、新仁醫院、北榮新竹分院和湖口仁慈醫院等7家醫院提供服務，請役男於入營前3日(不含入營當日)攜帶入營通知書或錄取通知書及健保卡，直接至上述7家醫院免費快篩。



