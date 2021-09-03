憂諾富特事件重演　機師工會籲：居檢期勿再派飛

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李信燕直指，指揮中心趕快抓出問題的重點，她認為機師工會當然能體會應在防疫及經濟中維持平衡，但也不能因此犧牲組員的健康及正常的生活。事實是，從去年2月至今，組員執行這樣的檢疫措施，已經1年半以上，到了最大的極限。
李信燕表示，機師工會先前就已經召開過相關記者會透露此一警訊，這不僅影響飛航安全，更可能影響防疫的效果；希望指揮中心徹底思考，利用更積極及科學的方式，在維持防疫同時，也能夠維持基本的經濟運轉。
機師工會今日稍早在臉書發出聲明，表示今年6月17日，工會即已發文予指揮中心，主動提醒包括歐美等國的機場外站因陸續解封或防疫措施降級，甚至已出現當地工作人員不再強制配戴口罩的情況，染疫風險恐將高於往常，當時並懇請指揮中心能在機組員檢疫天數未滿期間勿允許再度派飛執勤，以降低染疫及機組員交叉感染風險。然而，指揮中心於7月5日回函，僅表示因已要求主管機關落實「外站零接觸」等措施，除非機組員往返於被列入重點高風險國家（不包含美國），指揮中心將維持檢疫天數未滿前得再次派飛執勤規範。
機師工會提出4點訴求，包括指揮中心與航空公司應儘速完成調查工作（包括疫調與基因定序等）。 並參考奧運模式，由指揮中心派出防疫官員全程監視並稽核外站防疫流程。
其次是要求指揮中心、主管機關與航空公司應針對外站（尤其美國各地航站）解封後之情況與風險，同時考量國際新一波疫情發展，儘速提出積極、科學、且有效降低機組員日後於出入外站再遭感染風險的政策與辦法。
另外，在連續確診組員之感染源未確定之前，應暫停派飛該疑似高風險場站。為避免重蹈此次同班機組員交叉感染覆轍， 組員居檢期間，不得再次派飛、執勤，指揮中心與航空公司應秉持防疫原則，保護組員免於染疫風險與恐懼。