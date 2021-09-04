角逐日相熱門人選！岸田文雄：台海恐成下個重大外交問題

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岸田文雄表示，日本應該尋求與台灣等共享自由、民主及法治價值的國家攜手合作，以因應權力日漸膨脹的專制國家威脅。
當被問及台灣發生緊急情況、日本將如何應對時，岸田文雄僅回應，會依法採取行動。由於日本軍隊受到和平憲法限制，嚴重依賴美國「核保護傘」的庇護。
報導指出，由於自民黨在國會的優勢主導地位，無論誰當上自民黨的新黨魁，幾乎都等於能成為日本下任首相。
不過繼任者除了同樣會面臨抗疫的強大壓力以外，也會需要處理與中國的棘手關係，特別中國還是日本最大的貿易夥伴。受到北京對香港實施鎮壓的影響，日本有越來越多政要，開始大談台灣對日本安全的重要性。日本防衛大臣岸信夫6月就向《彭博》表示，台灣的安全問題與日本安全密切相關，副首相麻生太郎7月時也曾說，若台海問題演變成重大危機，日本應與美國一同防衛台灣，對於一向將台灣視為其領土的北京政權來說，這類言行無疑激起了它的憤怒。
岸田經常被視為自民黨內的鴿派，該派系曾以與中國的友好關係而聞名。然而，隨著時代與國際局勢變遷，中國也有所變化，岸田文雄坦言，這類政策需要適應新的外交現實，也對北京的專制態度表達擔憂。
報導也點出，台灣是半導體的關鍵產地之一，而日本經濟的發展需要半導體；台灣南部的呂宋海峽也是日本發電所需的油輪、天然氣輪航運要道。岸田文雄也表示，將鼓勵台灣加入跨太平洋夥伴關係貿易協定(Trans-Pacific Partnership trade deal)。