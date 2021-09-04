COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

角逐日相熱門人選！岸田文雄：台海恐成下個重大外交問題

▲日本前外相岸田文雄，是自民黨黨魁及下任首相的熱門人選之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前外相岸田文雄，是自民黨黨魁及下任首相的熱門人選之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-04 07:23:09｜2021-09-04 07:29:11

日本首相菅義偉，昨(3日)閃電宣布，將不會參與9月的自民黨黨魁選舉，意味著他的首相任期也將畫下句點，外界紛紛將目光投向下任接班人選，以行政改革擔當大臣河野太郎、自民黨前幹事長石破茂、前外相岸田文雄等呼聲最高。其中已宣布將參選黨魁的岸田文雄，2日接受外媒專訪時表示，台海問題可能是下一個重大的外交難題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《彭博社》報導，有鑑於台灣處於美中對峙的前線，在觀察過香港和新疆維吾爾族的狀況後，岸田文雄認為，台灣海峽將會是下一個重大問題。

▲日本前外相岸田文雄近日接受外媒訪問時表示，台海問題可能是下一個重大的外交難題。（圖／翻攝自推特）
▲日本前外相岸田文雄近日接受外媒訪問時表示，台海問題可能是下一個重大的外交難題。（圖／翻攝自推特）
岸田文雄表示，日本應該尋求與台灣等共享自由、民主及法治價值的國家攜手合作，以因應權力日漸膨脹的專制國家威脅。

當被問及台灣發生緊急情況、日本將如何應對時，岸田文雄僅回應，會依法採取行動。由於日本軍隊受到和平憲法限制，嚴重依賴美國「核保護傘」的庇護。

報導指出，由於自民黨在國會的優勢主導地位，無論誰當上自民黨的新黨魁，幾乎都等於能成為日本下任首相。

不過繼任者除了同樣會面臨抗疫的強大壓力以外，也會需要處理與中國的棘手關係，特別中國還是日本最大的貿易夥伴。受到北京對香港實施鎮壓的影響，日本有越來越多政要，開始大談台灣對日本安全的重要性。日本防衛大臣岸信夫6月就向《彭博》表示，台灣的安全問題與日本安全密切相關，副首相麻生太郎7月時也曾說，若台海問題演變成重大危機，日本應與美國一同防衛台灣，對於一向將台灣視為其領土的北京政權來說，這類言行無疑激起了它的憤怒。

岸田經常被視為自民黨內的鴿派，該派系曾以與中國的友好關係而聞名。然而，隨著時代與國際局勢變遷，中國也有所變化，岸田文雄坦言，這類政策需要適應新的外交現實，也對北京的專制態度表達擔憂。

報導也點出，台灣是半導體的關鍵產地之一，而日本經濟的發展需要半導體；台灣南部的呂宋海峽也是日本發電所需的油輪、天然氣輪航運要道。岸田文雄也表示，將鼓勵台灣加入跨太平洋夥伴關係貿易協定(Trans-Pacific Partnership trade deal)。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀