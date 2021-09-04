角逐日相熱門人選！岸田文雄：台海恐成下個重大外交問題

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▲日本前外相岸田文雄近日接受外媒訪問時表示，台海問題可能是下一個重大的外交難題。（圖／翻攝自推特）

報導也點出，台灣是半導體的關鍵產地之一，而日本經濟的發展需要半導體；台灣南部的呂宋海峽也是日本發電所需的油輪、天然氣輪航運要道。岸田文雄也表示，將鼓勵台灣加入跨太平洋夥伴關係貿易協定(

Trans-Pacific Partnership trade deal

)。