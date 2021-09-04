英研究：打疫苗仍突破性感染　無症狀機率是未打者的2倍

新冠變種病毒層出不窮，疫苗的重要性增加，但突破性感染(breakthrough infections)的風險也被持續討論中。近日有英國研究顯示，已完整接種疫苗者若仍感染新冠肺炎，無症狀的機率是未接種疫苗者的近2倍，代表即使已打完疫苗，仍須注意日常防疫以及接觸者問題，並定期檢疫。

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根據美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS)引述《刺胳針傳染病》期刊(The Lancet)週三發表的一份研究報告，英國倫敦國王學院研究人員，於2020年12月8日到2021年7月4日期間，針對接種過莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)或阿斯特捷利康(AZ)疫苗的人研究後發現，在接受首劑疫苗的約120萬成年人中，不到0.5%的人在接種2週或更長時間後染疫；而在97萬1504名完整注射過2劑疫苗的人中，於接種第2劑疫苗後的1週或更長時間後，染疫人數則不到0.2%。

然而，研究團隊也在報告中寫到，在證實發生突破性感染的人群中，僅接種過1劑疫苗者，無症狀感染的機率，比未接種過疫苗者增加了63%；至於接種完2劑疫苗者，相較於未接種疫苗的人，出現無症狀感染的機率則高出約94%。

另一個重要的點是，雖然無症狀比例增加，但與未接種疫苗的患者相比，完全接種者最終因重症住院的機率，降低了2/3以上，症狀持續超過1個月的的風險也降低了一半，顯示疫苗雖未能完全預防感染，但確實能降低染疫者的嚴重程度。

該研究的共同主要作者、國王學院的克萊兒·史蒂夫斯博士(Dr. Claire Steves)指出，研究結果強調了疫苗的關鍵作用，但若要真正杜絕病毒傳染，仍應包含其他個人防護措施，比如戴口罩、頻繁檢測、保持社交距離。