即將開打第3劑疫苗！莫德納數據不足　美國擬限輝瑞

美國計畫9月20日起開放民眾施打第3劑的新冠疫苗加強劑，不過由於莫德納(Moderna)提供的數據被認為不充足，需要當局花更多時間審理其授權申請，有官員透露，莫德納疫苗在美國可能無法趕上第3劑開打，追加計畫不排除只先針對輝瑞(Pfizer)疫苗的接種者。

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綜合《紐約時報》、《路透社》等外媒報導，因為莫德納藥廠提出的加強劑相關數據仍不夠充分，被美國食品及藥物管理局(FDA)要求補交數據，也需花更多時間評估，對民眾施打第3劑莫德納是否合適，將使莫德納疫苗作為加強劑的審核，比輝瑞還要再晚上幾個禮拜，推遲至10月。

多名衞生官員，包括FDA代理局長伍德考克(Janet Woodcock)，以及美國疾病管制與預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)等，2日告訴白宮抗疫專責組，需要更多時間收集及審視所有必要數據，在數週內決定是否建議民眾施打加強劑，可能只會先確定是否推薦補打輝瑞疫苗。

美國衛生部上個月18日宣布，由於Delta變種病毒株持續傳播、疫苗保護力正逐漸減弱，計畫從9月20日起開放美國人民接種新冠疫苗加強劑。

白宮發言人週五面對提問時強調，政府有關決策會遵循科學建議，正等待FDA及CDC批准使用加強劑的許可。