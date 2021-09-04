好消息！北科附工師生2656人PCR篩檢全陰性

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鄭文燦表示，為嚴防Delta病毒入侵台灣，與指揮中心討論後決定自昨日起加嚴機組員檢疫規定，同時自昨日起自9月9日，桃園市升級二級加強警戒，集會活動的上限改為室內50人、室外100人，賣場超市加強人流管制。桃園市今年也取消中秋節烤肉等大型活動。
鄭文燦指出，此案例雖然還無法確定是Delta變種病毒，但還是要謹慎處理，全校都需要停課，包括同班同學與家人送集中檢疫所隔離，跨班同學是集中檢疫14天，預防性集中檢疫。
針對長榮機師未等PCR檢驗結果出爐就到處趴趴走，足跡甚至跨越多縣市，鄭文燦表示，將送請民航局與指揮中心裁罰，最高可處10萬到100萬。
媒體詢問開學未滿一週就停課，鄭文燦表示，北科附工從下周一開始會轉成線上教學，市府送了弱勢家庭可以使用的200個平板電腦，北科附工雖是國立的北科大的附屬高中，但是如果有防疫跟教學需求，市政府一樣會支援，9月7日進行居家快篩，我們準備了3000個試劑已經送給北科附工，也做好衛教，如果疫情有變化或狀況，一樣會安排再次採檢。
至於集中檢疫所能量是否足夠？鄭文燦表示，5個檢疫所量能可到達600個人，目前只有144位的師生，以及學生跟他的家人另外隔離120位，因此目前量能是充足的，整個桃園目前居家隔離人數大概在219位，所以是充足的。
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