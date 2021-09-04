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國民黨魁辯論會登場　江啟臣主打承擔、朱立倫強調領導力

▲國民黨主席選戰，由前主席朱立倫（右）對戰現任黨主席江啟臣（左）。（圖／取自江啟臣臉書、資料照片）
▲國民黨主席選戰，由前主席朱立倫（右）對戰現任黨主席江啟臣（左）。（圖／取自江啟臣臉書、資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-09-04 09:51:50｜2021-09-04 09:52:14

國民黨主席電視辯論會今（4）日下午登場，前主席朱立倫、黨主席江啟臣的「朱、江」對決成焦點，朱立倫將主打領導力，江啟臣則會主打承擔；另外，中廣董事長趙少康也在臉書上提出三問，一是如何把自己的兩岸政策主張説得讓人能聽懂；二是在美中全面競爭、對峙，國民黨要扮演怎樣的角色，如何爭取台灣的最大利益？第三則是國民黨有何具體反制民進黨洗腦、帶風向的1450大內宣？就看下午4位候選人台上如何發揮。

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國民黨主席選舉將在25日舉行，除朱立倫挑戰江啟臣外，另有孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源參選。

下午辯論會由TVBS電視台舉辦，下午4時至晚間6時，由資深媒體人莊開文主持，第一階段是6分鐘申論，第二階段由聯合報、中國時報與TVBS記者提問，第三階段則是候選人交叉詰問，每人可以指定2位候選人回答，最後則是4位候選人輪流結論。

江啟臣的戰略會強調17個月任期的感受與承擔的責任；朱立倫則是著重領導力與團結；而張亞中將更細緻論述「救黨、救國、救兩岸」的宣言；至於卓伯源則強調民生與和平兩個議題。

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