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王毅：美若不能從阿富汗汲取教訓　將犯更大錯誤

▲中國國務委員兼外交部長王毅3日和伊朗外長阿卜杜拉希揚通話談及阿富汗情勢時，指美國以對付中俄為由撤出阿富汗，是為失敗找藉口。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務委員兼外交部長王毅3日和伊朗外長阿卜杜拉希揚通話談及阿富汗情勢時，指美國以對付中俄為由撤出阿富汗，是為失敗找藉口。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-04 10:51:03

（中央社台北4日電）中國國務委員兼外交部長王毅3日和伊朗外長阿卜杜拉希揚通話談及阿富汗情勢時，指美國以對付中俄為由撤出阿富汗，是為失敗找藉口；伊朗外長也稱阿富汗亂象的原因在於美國不負責。

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王毅又稱，美若不能汲取教訓，勢必在阿富汗後犯下更大的錯誤，走向更大的失敗。

據中國外交部網站發布的通稿，王毅3日和伊朗新任外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）通話時表示，中伊關係有戰略性，「感謝伊朗在涉及中方核心利益和重大關切問題上堅定支持中方」，中國也將一如既往支持伊朗維護國家主權和民族尊嚴，「支持伊朗人民選擇符合本國國情的政治制度和發展道路，支持伊方反對霸權、捍衛自身合法權益」。

雙方談到阿富汗情勢時，王毅指，注意到阿富汗塔利班可能於近日宣布建立新政府，盼新政府能開放包容、與恐怖組織徹底切割。

他又指中國和伊朗作為阿富汗的共同鄰國，須加強溝通協調，為阿富汗的平穩過渡、和平重建發揮建設性作用。

他說，美國對阿富汗和平重建有不可推卸的責任，不應借各種手段給阿富汗製造新難題，更不應引發新的動盪，損及周邊鄰國權益。

王毅又說，美國聲稱從阿富汗撤軍是為集中力量對付中國和俄羅斯，這既是為自己的失敗找藉口，也再次暴露企圖在世界上續推強權政治的本質。

他聲稱：「美國如果不能真正汲取應有教訓，徹底改弦更張，就勢必在阿富汗犯錯誤之後犯下更大的錯誤，從在阿富汗的失敗走向更大的失敗」。

通稿也引述阿卜杜拉希揚稱，「阿富汗局勢亂象的根本原因在於美國不負責」。他指，伊朗也認為阿富汗應建立廣泛包容性的政府，體現所有民族的利益；並呼籲國際社會向阿富汗提供人道援助，防止阿富汗形勢動盪引發難民潮。伊朗願和中國加強協調，協助阿富汗早日走出困境（編輯：沈朋達）1100904

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