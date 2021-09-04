颶風艾達過境災情慘　拜登親赴路易斯安那州勘災

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歷來侵襲美國威力第5強的颶風艾達上月29日在路州南部海岸登陸，使得逾百萬用電戶停電，另外60萬人面臨停水，讓已經承受窒息高溫和潮溼的受災戶處境雪上加霜。
颶風艾達侵襲墨西哥灣沿岸，接著沿著東岸一路北上，1日這天更為紐約州、新澤新州和周邊地區帶來豪雨和廣泛淹水災情。路州據通報至少9人喪命，東北部地區另有至少46人罹難。
拜登與官員召開會議時表示：「這場風暴令人難以置信，不僅在這裡，而且是肆虐整個東岸地區。我知道你們一定很沮喪，希望恢復電力。」他還說政府正日以繼夜與電力供應商合作，並提供發電機。
新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）今天指出，該州已證實有另外2人在一夜之間喪命，累計死亡人數達25人，還有至少6人下落不明，意味死亡人數還有可能攀升。
路州試著災後重建的同時，紐約州地區仍在對付艾達帶來的嚴重水患。
紐約州、新澤西州、賓州和康乃狄克州許多地區昨天都在對付淹水的地下室、停電、屋頂受損，以及受困水患親友的求助。
官員指出，紐約州至少有16人罹難，其中紐約市就有13人殞命，民眾困在淹水的地下室喪命，凸顯極端天氣事件漸增的風險。
白宮表示，拜登宣布新澤西州和紐約州進入緊急狀態，並下令提供聯邦援助以輔助各州和地方應變工作。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1100904