京東禁87款遊戲！動森、足球、瑪利歐都中

中國近日嚴加控管、整肅多個領域，遊戲、演藝圈、教育界都牽涉其中。中國京東商城2日又發出公告，宣布禁售87款遊戲，聲稱未經審批備案的遊戲，不得在其商城內銷售，動物森友會、FIFA足球、超級瑪利歐等多款知名遊戲都上榜，高壓治理程度，連在微博上都掀起熱議。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-04 10:42:55
綜合中媒報導，京東商城2日根據中國政府發布《網絡遊戲管理暫行辦法》以及《出版管理條款》等，下架87款外國製電玩遊戲，其中以《決戰時刻》(Call of Duty, 中國譯為使命召喚)、《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto)系列被禁最多。名單上許多款遊戲都是屬於戰爭射擊、搶劫類型，但讓外界不太能理解的是，連《動物森友會》、《FIFA足球》、《超級瑪利歐創作家2》這類看似人畜無害的遊戲，竟然也被下架。
京東並未清楚交代前述遊戲被禁售的原因，只說明此舉是為了規範網絡遊戲經營秩序、維護健康和諧的網絡文化環境。
京東的公告也指出，遊戲不得包含以下內容，包括違反憲法；危害國家統一、主權和領土完整、洩露國家秘密、煽動民族仇恨、民族歧視；宣揚邪教、迷信；散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定；宣揚色情、賭博、暴力；侮辱、誹謗他人；違背社會公德等。
在京東禁售這87款遊戲前，中國就已在進行動漫遊戲產業的整頓，近日更再度揮出重鎚，嚴格限制未成年人的遊戲時間，規定所有網路遊戲業者，只能在週五、週末以及法定節日的晚間8：00至9：00間，向18歲以下玩家提供服務，引起廣泛關注及討論。