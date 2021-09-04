飯店搶客推「大型重機」友善專案　跨業整合創商機

防疫管制措施放寛後，也迎來旅遊商機，南台灣因控制得宜，國人紛紛奔向國境之南散心。飯店業者祭出優惠向大型重機騎士招手，墾丁天鵝湖飯店「大型重機友善住宿」專案，吸引北中南東部旅行社業者簽約包銷，為後疫情二級警戒期間，開啟跨業整合帶來復甦新契機。
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疫情期間大家都很悶，擁有大型重機車的騎士們平常馳騁於城市與鄉間浪漫慢遊，但疫情警戒以來這群騎士受到很大的束縛。南台灣恆春半島有山有海的公路景緻，加上近期因「斯卡羅」影劇竄紅，墾丁八月中旬以來遊客熱潮再度浮現。
簽約儀式3日在高雄漢王洲際飯店一樓大廳舉行，吸引11家旅行社業者參與，一口氣總共包銷3000套。鼎運旅行社董事長陳怡璇表示，墾丁天鵝湖villa飯店讀懂騎士想要安穩、安全、安心的住宿環境，未來將要把飯店列入車隊的打卡點，做為墾丁的驛站。
林富男表示，天鵝湖飯店一秉分享分利分紅的原則共創三赢的局面，讓旅行社與騎士共有利益。他說，大型重機騎士有一定的要求，喜愛友善的環境，寧靜安逸的跨夜住宿品質；重機停放需緊臨住房以求安心、車位要獨立而且平坦才方便進出，而墾丁天鵝湖villa飯店正好具備了這些條件。
該項跨業整合包銷模式是由中華兩岸企業發展聯合總會總會長、飛行家旅行社董事長黃淑霞發起。她說，本專案再透過旅行社來安排的旅行，不但可以自由行還可以運用數位科技平台，增加旅途中遊戲拿奬品的樂趣。