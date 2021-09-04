飯店搶客推「大型重機」友善專案　跨業整合創商機

防疫管制措施放寛後，也迎來旅遊商機，南台灣因控制得宜，國人紛紛奔向國境之南散心。飯店業者祭出優惠向大型重機騎士招手，墾丁天鵝湖飯店「大型重機友善住宿」專案，吸引北中南東部旅行社業者簽約包銷，為後疫情二級警戒期間，開啟跨業整合帶來復甦新契機。





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疫情期間大家都很悶，擁有大型重機車的騎士們平常馳騁於城市與鄉間浪漫慢遊，但疫情警戒以來這群騎士受到很大的束縛。南台灣恆春半島有山有海的公路景緻，加上近期因「斯卡羅」影劇竄紅，墾丁八月中旬以來遊客熱潮再度浮現。





▲大型重機騎士跨夜住宿有一定的要求，像是重機停放需緊臨住房以求安心等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.03）