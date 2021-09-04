菅義偉放棄連任日相　白宮稱兩國聯盟仍堅實如鐵

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「我們祝福菅首相未來安好。美日聯盟現在是、以後也仍堅實如鐵，不只在我們政府之間，也在人民之間。」
日本共同社英語版網站指出，雖然白宮的聲明相當樂觀，但菅義偉突如其來的決定震撼日本政壇，對美國這個親密盟國來說，也可能讓今年一月上任的拜登政府感到失望。拜登政府數月來一直在努力加強兩國合作，以對抗中國在印太地區的影響力。
美國華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的美日關係專家薛弗（James Schoff）說：「日本政府將須與拜登政府從頭來過，老實說，這有點令人失望。」
但薛弗認為，此事的影響可能不會太大，「我想，現在是拜登任期之初，事情還在可控範圍」。
美國國務院一名發言人特別提到，菅義偉是拜登就任後首位邀請親訪白宮會談的外國領袖。
兩人在4月這場會談後發布聯合聲明，強調「台灣海峽和平穩定的重要性」，這是日本和美國領袖超過半世紀以來首度在類似文件中提及台灣。
今年稍早，菅義偉參加了美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）首度線上峰會，由拜登主持，主旨在增加COVID-19疫苗產量以供發展中國家之用，似乎是要與中國的疫苗外交抗衡。
薛弗坦言，他對菅義偉3日宣布不參與自民黨總裁選舉的消息感到訝異，這意味著自民黨將另覓接班人投入本月底的總裁選舉。日本首相往往由國會第一大黨的總裁擔任。
但薛弗也說，由於菅義偉的支持率下滑，新型冠狀病毒Delta變異株引發的疫情近幾週持續發展，菅義偉的決定也成了愈來愈可行的辦法。
華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）學者克羅寧（Patrick Cronin）認為，「日本領導階層的暫時不確定性會讓短期內的外交日程安排變得複雜」，而「當前的展望是找一名主要能帶來延續性而非徹底變革的接班人」。
他說：「簡言之，日本作為一個尋求支持自由開放印太地區和國際秩序的堅定盟友，其國內政治動盪不太可能擾亂日本基本政策和可預見性。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100904