中秋佳節月餅、馬卡龍傳心意　海陸美味在家享用

今年中秋節受到疫情影響，民眾減少團聚，以送禮傳達心意，而戶外烤肉也因疫情而有所限制。業者看準商機祭出限定美味，饗賓餐旅旗下三大Buffet品牌首度推出中秋節套餐，澎湃美食外帶外送都可以；饗賓餐旅還有中秋特製「秋饗馬卡龍禮盒」；帕莎蒂娜烘焙坊以名月意象，推出奢華款「富月」、鹽之花蛋黃酥「觀月」兩款中秋禮盒。





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▲富月禮盒選用鹿港國寶級正利木器巧製花窗原木禮盒，以檜木手工鑲嵌的七寶紋韻含好運祝福。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.03）

× ▲富月禮盒選用鹿港國寶級正利木器巧製花窗原木禮盒，以檜木手工鑲嵌的七寶紋韻含好運祝福。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.03）

烘焙主廚郭軒潾所研發的暢銷款「鹽之花蛋黃酥」觀月禮盒，外盒改版中秋限定大理石紋，強調成份天然，外皮酥脆且多層次，烏豆沙內餡特調法國頂級鹽之花，顆顆飽滿圓潤的紅土鹹鴨蛋黃酥，吃得出淡雅奶油香氣。2款中秋禮盒不限盒數皆享85折優惠，活動只到9月17日。





▲ 饗賓餐旅旗下三大Buffet品牌首度推出中秋節套餐，由海陸美味烤物領軍。（圖／饗賓餐旅提供）

× ▲ 饗賓餐旅旗下三大Buffet品牌首度推出中秋節套餐，由海陸美味烤物領軍。（圖／饗賓餐旅提供）

▲「秋饗馬卡龍禮盒」玉兔俏皮躍上馬卡龍，中西合璧，口口都是驚喜。（圖／饗賓餐旅提供）