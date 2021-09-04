中秋佳節月餅、馬卡龍傳心意　海陸美味在家享用

今年中秋節受到疫情影響，民眾減少團聚，以送禮傳達心意，而戶外烤肉也因疫情而有所限制。業者看準商機祭出限定美味，饗賓餐旅旗下三大Buffet品牌首度推出中秋節套餐，澎湃美食外帶外送都可以；饗賓餐旅還有中秋特製「秋饗馬卡龍禮盒」；帕莎蒂娜烘焙坊以名月意象，推出奢華款「富月」、鹽之花蛋黃酥「觀月」兩款中秋禮盒。
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帕莎蒂娜烘焙坊西點行政主廚黃麗芳表示，富月禮盒以螺旋酥皮呈現兩款獨家口味，「松露乳酪蛋黃酥」特選屏東四重溪紅土鹹蛋黃，特製白豆沙拌入義大利夏季黑松露丁，揉合中西食材每一口都驚喜；另一款指定頂級法芙娜巧克力「酒漬櫻桃巧克力酥」，清爽豆沙加乘濃郁黑巧克力內餡，香氣誘人，還有精品級耶加雪菲濾掛咖啡可搭配享用。外盒選用鹿港國寶級正利木器巧製花窗原木禮盒，以檜木手工鑲嵌的七寶紋韻含好運祝福，可化身為風格收納盒，展現獨特品味。
烘焙主廚郭軒潾所研發的暢銷款「鹽之花蛋黃酥」觀月禮盒，外盒改版中秋限定大理石紋，強調成份天然，外皮酥脆且多層次，烏豆沙內餡特調法國頂級鹽之花，顆顆飽滿圓潤的紅土鹹鴨蛋黃酥，吃得出淡雅奶油香氣。2款中秋禮盒不限盒數皆享85折優惠，活動只到9月17日。
饗饗、旭集和饗食天堂的中秋節套餐，由海陸美味烤物領軍，饗饗吮指回味的燒烤豬肋排佐橄欖油烤時蔬、鹽烤白蝦以及夯物菠菜奶油生蠔等；旭集排隊名物炭烤香魚、明太子手羽先和廣島炸牡蠣等，加上帝王蟹鮭魚石狩鍋，一次滿足；饗食天堂則以炭烤牛小排、炭烤羊肩排和焗烤生蠔等，鮮香演出。限量中秋節套餐，只在「饗帶走EATOGO」外帶外送平台獨家開訂，即日起至9月15止開放預訂。
另外，饗賓餐旅今年首度推出中秋節特製「秋饗馬卡龍禮盒」內含鹹蛋黃柚子、焦糖鹽花、京都胡麻、百香芒果共4種口味，香氣自然迷人，雙層內餡搭配秋夕翻糖造型，玉兔俏皮躍上馬卡龍，中西合璧，口口都是驚喜。