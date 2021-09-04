韓國33歲女混打AZ+BNT 出現手臂血管破裂、發冷等症狀
新冠肺炎持續肆虐，各國仍致力提高疫苗覆蓋率，不少國家因為疫苗供應問題，選擇在科學數據支持下，開放民眾混打，但難免還是有不良反應的事例傳出。韓國京畿道富川市1名30多歲的婦女聲稱，她在接受疫苗混打後，出現血管破裂、發冷等症狀，韓國疾病預防控制中心審查委員會將對此案進行調查。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-04 11:36:47
綜合《朝鮮日報》、《東亞日報》等韓國媒體報導，住在富川市道堂洞1名33歲女性，於6月11日上午在當地一家醫院接種了阿斯特捷利康疫苗(AZ)，過了2個多月，於上個月27日上午，在同家醫院接種第2劑，不過這次施打的是輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗(BNT)。
在第2次接種疫苗當天下午3點左右，女子出現手臂血管破裂、肌肉疼痛、畏寒、頭暈等症狀，隨後被送進仁川市綜合醫院接受治療。她的家人表示，女子打完第2劑疫苗後非常不舒服，根本無法工作，認為政府沒有擬定好相關對策。
家人還透露，女子在打完首劑疫苗後，其實就有蕁麻疹、發冷等狀況，但當時被告知沒有關係，建議還是要完成接種。
富川市衛生局人員表示，會將個案通報給韓國疾病預防與控制中心審查委員會，進一步釐清是否與疫苗存在因果關係。
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