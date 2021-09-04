在野黨呼籲機師檢疫隔離14天　蘇貞昌：最嚴格規格防疫

長榮航空傳出機師打完2劑AZ疫苗後仍「突破性感染」確診新冠肺炎，昨日更傳出機師在桃園就讀北科附工的兒子也確診。針對在野黨與機師工會呼籲長程航班機組員入境比照一般旅客隔離檢疫14天，行政院長蘇貞昌今（4）日表示，以最嚴格規格防疫。

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