在野黨呼籲機師檢疫隔離14天 蘇貞昌：最嚴格規格防疫
長榮航空傳出機師打完2劑AZ疫苗後仍「突破性感染」確診新冠肺炎，昨日更傳出機師在桃園就讀北科附工的兒子也確診。針對在野黨與機師工會呼籲長程航班機組員入境比照一般旅客隔離檢疫14天，行政院長蘇貞昌今（4）日表示，以最嚴格規格防疫。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-04 11:59:50
蘇貞昌上午視察「屏東科學園區」 ，媒體詢問長榮機師確診傳染他的兒子，Delta病毒恐進入社區，在野黨提出長程機組員要改為居家檢疫隔離14天，是否有可能？蘇貞昌表示，Delta變種病毒非常恐怖，全世界非常多國家已經受到非常大的衝擊，台灣昨天看到的這兩個機師案例也是一種突破性感染，我們非常嚴陣以待，以最嚴的規格，所以都是預防性整個來隔離。
蘇貞昌指出，桃園市長鄭文燦也非常配合，各方面都在做，因為Delta變種病毒太恐怖了，大家都一定要依據防疫指揮中心的指引，大家一定要做到，才能維持台灣第二次戰勝疫情的奇蹟。同時，政府也會以最高規格的規範，希望我們能夠再一次地守住變種病毒的肆虐。也希望各界大家一定要嚴守規範，不要有任何不遵守規範的作法。
蘇貞昌進一步表示。機師工作非常辛苦，也很特別，但是也已經把原訂的返台後防檢疫規定提前來實施，也會從嚴加碼來要求，希望大家都能夠從方方面面守住防疫的防線。
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