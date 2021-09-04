防堵Delta病毒入侵！高虹安：10月振興應先控制疫情
長榮航空傳出3名機師打完2劑疫苗後仍「突破性感染」確診新冠肺炎，昨日更傳出機師在桃園就讀北科附工的兒子也確診，指揮中心高度懷疑是Delta變種病毒。對此，民眾黨立委高虹安今（4）日表示，國內疫情達到一定控制再進行振興，且疫苗施打率達一定數字，如今疫情出現變化，對於大幅度振興經濟恐造成疫情破口，政府必須要衡量輕重 ，才能達到振興效果。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-04 14:19:19｜2021-09-04 15:04:18
高虹安表示，民眾黨團一直強調防疫、紓困、振興，有一定的順序與重要性，應該先防疫、紓困，待疫情控制達到一定階段後，再推動振興。政府防疫紓困振興有一定的順序跟重要性，8400億元紓困振興特別預算就是先用於防疫再紓困，當疫情達到控制階段再進行振興，現在看到可能疑似Delta病毒入侵台灣爆發疫情，行政院應該思考是否在10月按照規畫推出振興措施。
高虹安呼籲，行政院若10月堅持推出振興五倍券等振興措施，前提是疫情要獲得控制、國人疫苗覆蓋率達到一定的程度，否則疫情破口可能造成危害，應該權衡輕重。
高虹安說，有很多在疫情期間受到重創的商家陳情，包含旅遊、餐飲、八大行業等，受重創到現在還沒恢復，都還在「開放一半」的狀態，這樣如何在下個月就推動振興？現在最重要的是控制疫情、提高疫苗覆蓋率，如果都無法達到只能在邊境進行嚴格管控。
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