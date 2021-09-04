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機師家庭群聚風暴　初步PCR採檢2656人皆為陰性

▲長榮機師兒確診，北科附工全校師生及接觸者和機師公司機組員共2656人PCR採檢結果今天出爐，全為陰性。（圖／桃園市政府提供）
▲長榮機師兒確診，北科附工全校師生及接觸者和機師公司機組員共2656人PCR採檢結果今天出爐，全為陰性。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-09-04 14:43:40

長榮機師「突破性感染」，連帶讓就讀北科附工的兒子也染疫，昨（3）日市府大陣仗安排全校師生進行衛教與PCR採檢，天晟醫院及敏盛醫院也動員15組人員投入採檢作業。加速進行採檢作業，採檢進行至9月3日晚上8點，並漏夜檢測，今（4）日早上採檢結果出爐，該校師生共2656人採檢為陰性、入住集中檢疫所的同班同學及家人共144位，採檢亦為陰性，另該機師航空公司派飛外站機組員55位，採檢也是陰性。

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桃園市長鄭文燦今（4）日上午主持桃園市政府防疫專案會議，會後記者會鄭文燦表示，雖然這一輪採檢結果，職場、家人、學校，三方面採檢都是陰性，但風險期14天還沒結束，不能掉以輕心，必須保持最高警戒。市府已經發放3千份快篩試劑給北科附工，9月7日將請所有師生再做一次居家快篩，隨時監測疫情變化，如有需要會再安排師生、職場、家人再做第二次PCR採檢。


鄭文燦表示，針對長榮機師突破性感染事件，市府於9月2日與中央疫情中心討論後，立即決定採取「三個加強版政策」：第一，一人確診，全校停課14天；第二，同班同學及同學家人一律送集中檢疫所；第三，學校師生全部進行PCR採檢。過去採檢是以接觸者為對象，但面對高傳染性的Delta病毒，市府必須採取高標準嚴陣以對，阻止Delta病毒可能的傳播。


鄭文燦強調，長榮兩位確診機組員，在PCR檢測結果尚未出爐時，就四處趴趴走，產生跨縣市足跡，明確違反民航局公布機組員自主健康管理規定。桃市府將機組員疫調足跡及違反事實提交民航局，並由民航局依法裁處10至100萬罰鍰。


鄭文燦表示，為了維護北科附工入住集中檢疫所同學的就學權利，市府已提供200台平板電腦以及防疫關懷包到集中檢疫所，下周一起將採線上教學。另外，避免中秋連假形成群聚感染，桃園市各社區社團中秋活動全面停辦，市府所屬公園、風景區、河濱公園烤肉區，一律不開放。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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