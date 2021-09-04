機師家庭群聚風暴　初步PCR採檢2656人皆為陰性

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桃園市長鄭文燦今（4）日上午主持桃園市政府防疫專案會議，會後記者會鄭文燦表示，雖然這一輪採檢結果，職場、家人、學校，三方面採檢都是陰性，但風險期14天還沒結束，不能掉以輕心，必須保持最高警戒。市府已經發放3千份快篩試劑給北科附工，9月7日將請所有師生再做一次居家快篩，隨時監測疫情變化，如有需要會再安排師生、職場、家人再做第二次PCR採檢。
鄭文燦表示，針對長榮機師突破性感染事件，市府於9月2日與中央疫情中心討論後，立即決定採取「三個加強版政策」：第一，一人確診，全校停課14天；第二，同班同學及同學家人一律送集中檢疫所；第三，學校師生全部進行PCR採檢。過去採檢是以接觸者為對象，但面對高傳染性的Delta病毒，市府必須採取高標準嚴陣以對，阻止Delta病毒可能的傳播。
鄭文燦強調，長榮兩位確診機組員，在PCR檢測結果尚未出爐時，就四處趴趴走，產生跨縣市足跡，明確違反民航局公布機組員自主健康管理規定。桃市府將機組員疫調足跡及違反事實提交民航局，並由民航局依法裁處10至100萬罰鍰。
鄭文燦表示，為了維護北科附工入住集中檢疫所同學的就學權利，市府已提供200台平板電腦以及防疫關懷包到集中檢疫所，下周一起將採線上教學。另外，避免中秋連假形成群聚感染，桃園市各社區社團中秋活動全面停辦，市府所屬公園、風景區、河濱公園烤肉區，一律不開放。
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