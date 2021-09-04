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自主管理期趴趴走　長榮機師今遭免職

▲自主管理期間違反規定趴趴走的長榮機師，今天遭到長榮免職，即日起生效。（圖／記者李春台翻攝）
▲自主管理期間違反規定趴趴走的長榮機師，今天遭到長榮免職，即日起生效。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-09-04 15:43:25

長榮航空近期有3名機師在完成2劑疫苗接種後值飛，返台後「突破性感染」確診，其中一名機師（案16120）還傳染給他就讀北科附工的兒子（案16122），經查該機師在自主健康管理期間與友人餐敘，並至診所就醫卻未依法事先聯繫當地衛生局，8月底執飛前也未確實填寫健康聲明書，違反疾管署與民航局規定，長榮航空今（4）日召開紀律評議委員會，一致決議對案16120機師做出免職處分，即日起生效。

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長榮航空表示，已完成2劑疫苗施打的機師（案16120）於近日確診，經疫調發現其8月26日自芝加哥返回台北後，於7天的加強型自主健康管理期間，與友人餐敘，並至診所就醫卻未依法事先聯繫當地衛生局，及8月30日執勤台北-布里斯本勤務前，未確實填寫「機組人員勤前健康聲明書」；該名機師已違反疾病管制署與民航局制定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」。


長榮航空9月3日展開事實調查，今日上午召開紀律評議委員會，會中根據調查證據，認為案16120機師明顯違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」及「長榮航空機組人員健康管控須知」，經紀律評議委員會一致決議，對案16120機師做出免職處分，即日起生效。


長榮航空強調，公司一向遵守政府的防疫政策並嚴守防疫的立場，對於違反防疫規定的同仁，本著勿枉勿縱的態度，決不會寬貸。


另外針對近期有3名已完整接種疫苗的機師出現「突破性感染」確診，長榮航空今日上午也緊急召回近300名芝加哥航線的機師與機組人至南崁總部接受採檢，結束後由專車接送前往集中檢疫所進行隔離，長榮航空公司宣布，台北飛往芝加哥航線即日起停飛。

▲長榮航空今日上午也緊急召回近300名芝加哥航線的機師與機組人至南崁總部接受採檢。（圖／記者李春台翻攝）
▲長榮航空今日上午也緊急召回近300名芝加哥航線的機師與機組人至南崁總部接受採檢。（圖／記者李春台翻攝）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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