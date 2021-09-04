視察明霸克露橋便道　蔡英文：相信我們的韌性可以更強

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高雄桃源區「明霸克露橋」在8月初，遭到豪雨土石流應聲沖毀，導致3個部落聯外道路中斷成為「孤島」。高市府施工團隊原本評估最快要20天才能完成搶修，但歷經14天日以繼夜的努力，於8月25日提前搶通便道開放管制通行。蔡英文總統4日在高雄市長陳其邁等人的陪同下前往視察「明霸克露橋便道」，並聽取公路總局的施工近況簡報。
蔡英文表示，「明霸克露橋」遭到沖毀，全台民眾都感受到極端氣候所帶來的災變對生命威脅很大，且對災區更造成生活上的極大不便，因此整體團隊以恢復交通作為最主要的災後復原工作，而災後復原工作非常艱難，施工過程的泥流與土石流，也造成施工人員安全很大威脅。
蔡英文指出，這段時間大家都辛苦了，經過這段時間努力，便道終於搶通，但後面仍有很多事情要做，後續的復健工作還要持續進行，包括從中長期規劃，審慎評估，盼能提供一個更周全、穩固的方案，根本性解決問題，不要讓當地居民每一次碰到災害時，都要受到很大的生命威脅與不便。
蔡英文也強調，除了復原工作外，還要更根本性的能找出一個方案，讓桃源區在災害發生後，韌性可以更強，這是工程上的一大挑戰，希望中央與地方一起來合作，她也會請行政院盡全力支援整個復原過程中的需要。
蔡英文也期盼後援工作能更快進行，也希望未來的方案可以更完整，整體的韌性增加，她並提醒在地工作同仁要隨時提高警覺，一切以居民的安全為最優先的考量。
蔡英文在視察「明霸克露橋便道」的同時，也不忘慰勞第一線警消同仁。蔡英文特別感謝所有警消同仁，在風災期間堅守崗位，第一時間趕赴現場，協助警戒、交通管制，配合撤離民眾，並且全力協助搜救。尤其是拉芙蘭派出所和梅山派出所的6位同仁，在交通中斷期間都守在災區，非常辛苦。她要代表全臺灣的人民跟大家說「謝謝，辛苦了，我們都以你們為榮。」