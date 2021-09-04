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視察明霸克露橋便道　蔡英文：相信我們的韌性可以更強

▲高雄桃源區明霸克露橋遭土石流沖毀，總統蔡英文今天前往視察時希望能找出更周全、穩固的方案，讓當地居民面對災害時的韌性可以更強。(圖／總統府提供)
▲高雄桃源區明霸克露橋遭土石流沖毀，總統蔡英文今天前往視察時希望能找出更周全、穩固的方案，讓當地居民面對災害時的韌性可以更強。(圖／總統府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-04 16:13:01

總統蔡英文今(4)日在高雄市長陳其邁等人陪同下，前往高雄市桃源區明霸克露橋視察施工狀況並慰問警消及遭失蹤桃源區代表謝宜真家屬，蔡英文表示，便橋雖然搶通，但災後復健工作仍要持續進行。蔡英文也希望能根本性的找出更周全、穩固的方案，讓當地居民面對災害時的韌性可以更強，這是工程上的一大挑戰，期盼中央與地方一同合作。

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▲蔡英文總統今天視察「明霸克露橋便道」，並聽取公路總局的施工近況簡報。(圖／總統府提供)
▲蔡英文總統今天視察「明霸克露橋便道」，並聽取公路總局的施工近況簡報。(圖／總統府提供)
高雄桃源區「明霸克露橋」在8月初，遭到豪雨土石流應聲沖毀，導致3個部落聯外道路中斷成為「孤島」。高市府施工團隊原本評估最快要20天才能完成搶修，但歷經14天日以繼夜的努力，於8月25日提前搶通便道開放管制通行。蔡英文總統4日在高雄市長陳其邁等人的陪同下前往視察「明霸克露橋便道」，並聽取公路總局的施工近況簡報。

▲蔡英文在視察「明霸克露橋便道」的同時，也不忘慰勞第一線警消同仁。(圖／總統府提供)
▲蔡英文在視察「明霸克露橋便道」的同時，也不忘慰勞第一線警消同仁。(圖／總統府提供)
蔡英文表示，「明霸克露橋」遭到沖毀，全台民眾都感受到極端氣候所帶來的災變對生命威脅很大，且對災區更造成生活上的極大不便，因此整體團隊以恢復交通作為最主要的災後復原工作，而災後復原工作非常艱難，施工過程的泥流與土石流，也造成施工人員安全很大威脅。

蔡英文指出，這段時間大家都辛苦了，經過這段時間努力，便道終於搶通，但後面仍有很多事情要做，後續的復健工作還要持續進行，包括從中長期規劃，審慎評估，盼能提供一個更周全、穩固的方案，根本性解決問題，不要讓當地居民每一次碰到災害時，都要受到很大的生命威脅與不便。

蔡英文也強調，除了復原工作外，還要更根本性的能找出一個方案，讓桃源區在災害發生後，韌性可以更強，這是工程上的一大挑戰，希望中央與地方一起來合作，她也會請行政院盡全力支援整個復原過程中的需要。

蔡英文也期盼後援工作能更快進行，也希望未來的方案可以更完整，整體的韌性增加，她並提醒在地工作同仁要隨時提高警覺，一切以居民的安全為最優先的考量。

蔡英文在視察「明霸克露橋便道」的同時，也不忘慰勞第一線警消同仁。蔡英文特別感謝所有警消同仁，在風災期間堅守崗位，第一時間趕赴現場，協助警戒、交通管制，配合撤離民眾，並且全力協助搜救。尤其是拉芙蘭派出所和梅山派出所的6位同仁，在交通中斷期間都守在災區，非常辛苦。她要代表全臺灣的人民跟大家說「謝謝，辛苦了，我們都以你們為榮。」

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