捷運岡山路竹延伸線2B環境影響說明會 捷運局：廣納民意
高雄市政府捷運工程局今(4)日上午在路竹區公所辦理「捷運岡山路竹延伸線第二B階段環境影響公開會議」，聽取各界意見，吸引諸多當地民眾鄉親踴躍出席，市議員黃明太親自出席，立委邱志偉服務處、副議長陸淑美服務處、市議員李亞築服務處、市議員陳明澤服務處、市議員宋立彬服務處、市議員童燕珍服務處及市議員高閔琳服務處均派員到場，針對岡山路竹延伸線二B階段延伸至路竹湖內相關議題表達關切。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-09-04 18:00:00
捷運局長吳義隆表示，環境影響說明書是綜合規劃報告最終核定之必要條件，除了專業顧問公司依據「環境影響評估法」及相關法規辦理外，說明會更可以讓沿線居民充分了解捷運興建及營運期間對在地環境之影響，期望各界能提供本計畫於執行過程中應特別注意之建議事項，以降低開發行為在施工期間及營運期間對環境的影響，維護當地生活品質。
吳義隆強調，出席公開會議民眾及團體關心的問題，包括路竹市區施工期間周邊交通問題、高架段應採地下化等相關議題，捷運工程局均會列入環境影響說明書，未參與民眾如想表達意見或其他關於環境影響評估相關建議，也歡迎於行政院環境保護署之環評開發論壇中之「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二B階段)」內提出建言，或於110年9月19日前以書面提送捷運工程局，市府將會納入環境影響說明書研議辦理。
吳義隆說，捷運岡山路竹延伸線第二B階段環境影響說明書預計於110年10月提送中央審查，一旦獲環保署核定後，配合綜合規劃報告之核定，就會進入基本設計及施工階段，第二B階段為捷運岡山路竹延伸線最後一塊拼圖，路線全長約3.79公里，所經轄區包含路竹區及湖內區，全線採高架方式興建，沿線共設2座高架車站，未來會與第二A階段採「一車直達」方式結合。
捷運局表示，本案為行政院積極推動「前瞻基礎建設計畫」的軌道建設項目，同時也是「高雄海空經貿城整體發展綱要計畫」中運輸類別的重要建設計畫，可直接服務岡山、路竹地區35.3萬民眾及各產業園區的19.5萬就業人口，可服務沿線高雄科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等數千億產值的各大園區。