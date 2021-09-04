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蘇揆打造高鐵特區屏東新都心　屏東百年翻轉的里程碑

▲行政院長蘇貞昌視察屏東高鐵特定區預定地，加速推動屏東科學園區、屏東科技產業園區。（圖／屏東縣政府提供, 2021.09.04）
▲行政院長蘇貞昌視察屏東高鐵特定區預定地，加速推動屏東科學園區、屏東科技產業園區。（圖／屏東縣政府提供, 2021.09.04）

記者黃正忠／屏東報導

2021-09-04 19:00:00

這是屏東百年建設翻轉的一天！縣長潘孟安今（4日）陪同行政院長蘇貞昌視察屏東高鐵特定區預定地，加速推動屏東科學園區、屏東科技產業園區，蘇揆並加碼擴大規劃屏東運動休閒園區及雙語實驗學校，未來打造為台灣新標的。對於蘇揆的大禮，潘孟安說，如果行政院團隊火力全開，相信不出10年，屏東高鐵特區將蛻變成為現代化城市。

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▲縣長潘孟安說，如果行政院團隊火力全開，相信不出10年，屏東高鐵特區將蛻變成為現代化城市。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安說，如果行政院團隊火力全開，相信不出10年，屏東高鐵特區將蛻變成為現代化城市。（圖／屏東縣政府提供, 2021.09.04）
高鐵確定南延屏東後，週邊屏東科學園區、屏東科技產業園區陸續啟動相關擴區、招商等作業，加上屏東縣政府爭取設置國際級運動休閒園區，形成高鐵特定區，蘇貞昌今日率經濟部、科技部、教育部、交通部等相關部會現場視察，和屏東鄉親報告進度及未來屏東發展。

屏東科學園區已於今年7月完成可行性評估，預計年底籌設辦公室，明年7月招商，可望創造5400個就業機會及每年360億產值，而因應未來高階人力需求，同時設置雙語實驗學校培育人才。屏東科技產業園區也計畫擴大場區，預計112年5月完工，但今年底就會啟動招商作業。

潘孟安表示，1990年蘇揆擔任屏東縣長時，推行種樹百里，為屏東留下綠蔭；2006年台鐵高雄潮州線鐵路捷運化，當時蘇揆任行政院長裁示台鐵進入屏東縣全線高架化，新增加6個高架站體，消弭了沿線26處平交道，縫合了土地，奠下屏東發展百年基礎；2019年蘇揆宣佈高鐵南延屏東，還給屏東爭取多年的交通平權。

潘孟安感謝行政院團隊已陸續啟動高鐵特定區相關作業，蘇揆又額外送了雙語實驗學校的大禮，未來融合產業、生活、教育、體育、文化，不出10年高鐵特定區將會改觀，帶領屏東邁向另一個百年建設的里程碑。

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