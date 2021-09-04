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江啟臣主打承擔　朱立倫：讓我告訴你20年來我怎麼承擔

▲國民黨主席辯論會登場，候選人朱立倫（左）、江啟臣（右）在議題上交鋒。（圖／取自國民黨Youtube直播，NOWnews組圖）
▲國民黨主席辯論會登場，候選人朱立倫（左）、江啟臣（右）在議題上交鋒。（圖／取自國民黨Youtube直播，NOWnews組圖）

記者余祥／台北報導

2021-09-04 16:40:35｜2021-09-04 16:55:09

國民黨主席電視辯論會今（4）日下午登場，爭取連任的國民黨主席江啟臣在申論階段主打承擔，江啟臣說，他在國民黨於大選大敗之後，重建國民黨的根基，更直言當時有人走避、有人放棄，但他沒有袖手旁觀；前黨主席朱立倫申論時則直球對決，朱嗆說，江啟臣講承擔，他也講講過去20年朱立倫怎麼承擔，打下桃園縣、新北市，2016年黨面臨分裂，他承擔換柱罵名，但無怨無悔，承擔黨不用講出來，成功、失敗都要負責任。

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江啟臣說，去年初，國民黨在大選中大敗，重創黨的根基。當時國民黨士氣瓦解，有人走避、有人放棄。他受黨栽培，能袖手旁觀嗎？秉於讀書人的使命感，加上海龍特戰磨練出的「勇猛頑強、捨我其誰之剛毅精神」，讓他決心不躲不閃，站出來為黨承擔。

江說，上任後，他接連承受綠營政治追殺、高雄市長罷免，以及議長辭世的衝擊；在國會，國民黨力抗蠻橫，揭發真相，踢爆食安會報、治安會報都沒有開；身為主席，他與黨團同仁夜宿街頭反萊豬。

江啟臣強調，17個月來，他們成功穩住國民黨，提升監督政府的戰力。有未盡之處，他必定虛心檢討；但千萬不要為了黨內競爭，抹煞本黨從政同志、黨職人員的努力。

江啟臣說，這一任他們撐起了所有挑戰，下一任將全面反攻！他已承諾要達成五大目標，包括：兩項公投全過關、邀請領袖級特使推動兩岸交流、執政縣市15+、明星級戰將的不分區名單，以及無私造王，打贏 2024 總統大選，拚國會過半。

換到朱立倫申論時，直接直球對決。朱說，聽完江啟臣的申論想說「你辛苦了」，江啟臣剛剛提及的承擔，他要以過去20幾年的承擔，跟大家報告，什麼叫做承擔。

朱說，2001年國民黨第一次失去政權，披掛上陣收復桃園，他做到了；2009年八八風災、金融風暴、H1N1疫情，他到行政院擔任副院長，當救火隊；2010年黨需要他出戰新北，民進黨派出那時最強的蔡英文親征，他也守住了。

朱立倫說，2016年總統大選，面對國民黨的分裂與潰散，他揹著對不起柱柱姐跟換柱的罵名，他跳下火坑，無怨無悔；2020年初選結束第一天，他就宣布全力支持韓國瑜，他也接下韓國瑜競選總部主委，全力輔選。

朱立倫強調，承擔不用多講什麼，無論成敗，都要負起責任。

朱說，過去江啟臣願意承擔很好，但現在國民黨面臨更大的挑戰，大家需要國民黨戰勝民進黨，需要更有經驗、能力的黨主席，團結縣市長、議會、立法院。

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