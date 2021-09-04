江啟臣再提不選2024　朱立倫嗆：沒有人有資格當造王者

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江啟臣更重提2016年換柱事件，國民黨輸在沒章法地陣前換將；2020年再次輸在不團結。要避免重蹈覆徹，需建立清晰的初選制度；要重返執政必須堅持制度、毫不徇私，這才是「做對的事」。
江啟臣公開承諾不選2024總統，公正無私為黨設計一套公平透明、黨員參與、結合民意的總統初選程序，找出一個能打敗民進黨、讓本黨重返執政的最佳候選人。
朱立倫則反嗆，現在討論2024要派誰，根本不是重點，能不能選贏2024才是重點。沒有2022的勝利，就沒有2024的重返執政。要用科學的方法、公平的機制來找出最強候選人。
朱立倫強調：「任何人都沒有資格當造王者，只有強的國民黨才能當造王者，弱的國民黨就變成害王者！」他的目標就是黨要變強，無私無我推出2024最強的候選人。
朱立倫也不避諱提及換柱事件，他說，2016年總統大選，面對國民黨的分裂與潰散，他揹著對不起柱柱姐跟換柱的罵名，但他跳下火坑，無怨無悔。
朱立倫也提及，現在的國民黨與民眾，大家都悶壞了，民進黨一黨獨大，囂張鴨霸，做那麼爛，但民眾還會順便罵我們國民黨， 說國民黨為什麼不能強起來，為何不能硬起來?再這樣下去，國民黨都要垮掉了，「我們絕對不再溫良恭儉讓！」