百萬警示簡訊發送！網疑亂槍打鳥灌爆疾管署臉書：有準嗎

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不過由於簡訊並未指出確切足跡，許多網友收到簡訊後心生疑惑，紛紛湧入疾管署臉書留言回覆說，「家人收到，但沒去過公布的相關3個足跡呀」、「請問會盡快公布足跡嗎？我有收到簡訊，但完全沒有去過桃竹苗地區」、「想知道足跡＋1」、「現在是你們疫情指揮中心有問題...還是我的手機有問題...沒出門的也收到...都在工地上班的也收到」、「我都待在家裡跟誰接觸？莫名其妙」、「真的是亂槍打鳥啊」、「為何我老婆收到我卻沒收到？我們每天足跡相同，都在台北」、「收到一頭霧水，到底哪天重疊了?即使都有使用疾管家的實名制掃描，回去看傳訊紀錄都一堆場所代碼，跟本回想不起來也查不到」。
對此，指揮中心發言人莊人祥解釋，簡訊發送沒有匡列一個區域，主要針對四個確定個案足跡發送（案16066、案16119、案16120、案16122）。因為案16066確定是Delta個案，個案雖然沒有症狀，但依據27號採檢確診日，往前推14天，追溯個案8/13到9/2的足跡。對於有民眾疑惑並沒有跟確診者足跡重疊，莊人祥表示，有些足跡可能各地方衛生局沒有公告，因為警示簡訊匡列範圍更早一點，希望讓大家提高警覺。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。