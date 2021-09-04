COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

百萬警示簡訊發送！網疑亂槍打鳥灌爆疾管署臉書：有準嗎

▲指揮中心今（4）日下午發送110萬封警示簡訊，許多民眾都有收到，引發網路熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲指揮中心今（4）日下午發送110萬封警示簡訊，許多民眾都有收到，引發網路熱議。（圖／翻攝自PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-09-04 17:18:31

長榮傳出3位機師確診，且其中一位機師的兒子也染疫。指揮中心不敢大意，針對4人的活動足跡發出細胞簡訊警示，提醒收到簡訊的民眾若有身體不適，要及時就醫諮詢或採檢。不過許多收到簡訊的民眾卻質疑，簡訊內提到的時間區隔很長，也未指出確診者足跡，許多沒去過桃竹苗地區的人皆收到簡訊，質疑指揮心中是「亂槍打鳥」，疾管署1922防疫達人的臉書遭不滿留言灌爆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心發送的警示簡訊內容如下：[疫情警示]因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。指揮中心並在記者會上進一步說明，收到簡訊者不必緊張，若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，且不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。

▲國籍航空相關確診者將發送示警簡訊。（圖/指揮中心提供）
▲國籍航空相關確診者將發送示警簡訊。（圖/指揮中心提供）
不過由於簡訊並未指出確切足跡，許多網友收到簡訊後心生疑惑，紛紛湧入疾管署臉書留言回覆說，「家人收到，但沒去過公布的相關3個足跡呀」、「請問會盡快公布足跡嗎？我有收到簡訊，但完全沒有去過桃竹苗地區」、「想知道足跡＋1」、「現在是你們疫情指揮中心有問題...還是我的手機有問題...沒出門的也收到...都在工地上班的也收到」、「我都待在家裡跟誰接觸？莫名其妙」、「真的是亂槍打鳥啊」、「為何我老婆收到我卻沒收到？我們每天足跡相同，都在台北」、「收到一頭霧水，到底哪天重疊了?即使都有使用疾管家的實名制掃描，回去看傳訊紀錄都一堆場所代碼，跟本回想不起來也查不到」。

對此，指揮中心發言人莊人祥解釋，簡訊發送沒有匡列一個區域，主要針對四個確定個案足跡發送（案16066、案16119、案16120、案16122）。因為案16066確定是Delta個案，個案雖然沒有症狀，但依據27號採檢確診日，往前推14天，追溯個案8/13到9/2的足跡。對於有民眾疑惑並沒有跟確診者足跡重疊，莊人祥表示，有些足跡可能各地方衛生局沒有公告，因為警示簡訊匡列範圍更早一點，希望讓大家提高警覺。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明國籍航空確診個案個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明國籍航空確診個案個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀