兩岸論述　朱立倫嗆國民黨變小綠、江啟臣再提憲法九二

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江啟臣說，中國國民黨捍衛中華民國、熱愛台灣，有責任堅持馬前總統的「親美和陸」路線，遏止危機，避免戰火。兩岸雖有制度差異，但是有深遠的歷史、文化、血緣連結，都是中華民族。兩岸應以此基礎，共建和平、互補、互利、雙贏的榮景。
朱立倫則說，「兩岸關係與國際連結，是重中之重！」國民黨兩岸路線不能搖擺、不能變來變去，「正藍」就是熱愛中華民國，可惜過去國民黨因噎廢食，民進黨把國民黨貼上親中賣台的標籤，就害怕了、變成小綠，這跟民進黨有什麼不一樣？
朱立倫強調，一定延續過去黨章黨綱的規定，包括「九二共識、一中各表」，都是重要基礎。國民黨是在野黨，不能談什麼協議，在野黨能做的就是加強溝通，促進和平、促進民間社會交流。第一步用社會力交流取代政治對抗的氛圍。更重要的，國民黨要強，要執政，否則誰會看得起國民黨。
朱立倫也提及，對美國的關係非常重要，國民黨在華府不能沒有聲音，現在都被民進黨壟斷，聽到的都是國民黨親中賣台，民進黨扣的紅帽子，美國友人與僑胞都心急如焚，一定要有國民黨的聲音。
另名國民黨主席候選人張亞中則批，他聽了朱立倫、江啟臣的兩岸論述，很遺憾，也感到很悲哀，不知今夕是何夕；他更質疑，國民黨高層這段時間做了什麼，說是要促進兩岸交流，但發展經濟，卻在政治煞車，就像是一台車缺了一個輪子當然會翻車，太陽花運動之後，國民黨從此不敢談兩岸關係。
張亞中質疑，江啟臣講了和平行動方案，但為何在職黨主席時不提？朱立倫說要兩岸和平，但方案在哪，都是空話。