學者：美中衝突惡化恐令習近平「再毛化」延續

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他指出，習近平接任中共總書記後權力高度集中，解除國家主席任期制，更將已故領導人鄧小平所創立的制度化降低。而習近平近期又對各領域下重手監管、推行文化整風等，儼然重現毛澤東時期的政策，是「再毛化」現象。
吳玉山指出，習近平的執政風格體現出他這一代人在毛時期的人格養成與價值觀。以習近平過去的對手－前中共重慶市委書記薄熙來為例，「他也唱紅歌，讚頌毛澤東時期的社會主義理想」。
吳玉山認為，假設習近平執政15年，下一任領導人勢必未曾經歷毛澤東時期的意識形態、社會文化薰陶，「很難出現像習近平這樣帶有社會主義清教徒式想法，又有毛澤東革命意識與浪漫情懷組合的人」。
他說，加上習近平執政時打擊太多人的個別利益，未來在下一任領導人時，習近平的「再毛化」政策變很難延續。「他（習近平）是個時代，時代會過去，政策會滑回來」。
不過，吳玉山也提到，如果遇到美中關係持續惡化，雙方不斷升高意識形態對立，那麼會激化中國對抗西方的民族主義色彩，這會容易讓中國繼續走習近平路線。
擔任主持人的國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文指出，強勢領導人往往會面臨接班人兩難問題，即接班人被培養出來後，若不嘗試鞏固班底將無法接班，鞏固班底又對原有領導人產生威脅。
因此，寇健文認為，若習近平在身體健康的狀況下下台，後面的接班人將會是弱勢領導人，必須在習近平的陰影之下執政。（編輯：楊昇儒）1100904