COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

學者：美中衝突惡化恐令習近平「再毛化」延續

▲習近平卸任後，「再毛化」政策是否存續，關乎美中衝突程度。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平卸任後，「再毛化」政策是否存續，關乎美中衝突程度。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-05 08:00:00

（中央社記者繆宗翰台北4日電）中央研究院院士吳玉山今天表示，中共總書記習近平上任至今權力高度集中，且可望在明年邁入第三任期，但在習卸任後，這種「再毛化」政策是否存續，則關乎美中衝突程度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長風文教基金會4日以視訊會議形式舉辦「中共百年史系列『中共黨國體制的存續與發展』」演講，由吳玉山主講。

他指出，習近平接任中共總書記後權力高度集中，解除國家主席任期制，更將已故領導人鄧小平所創立的制度化降低。而習近平近期又對各領域下重手監管、推行文化整風等，儼然重現毛澤東時期的政策，是「再毛化」現象。

吳玉山指出，習近平的執政風格體現出他這一代人在毛時期的人格養成與價值觀。以習近平過去的對手－前中共重慶市委書記薄熙來為例，「他也唱紅歌，讚頌毛澤東時期的社會主義理想」。

吳玉山認為，假設習近平執政15年，下一任領導人勢必未曾經歷毛澤東時期的意識形態、社會文化薰陶，「很難出現像習近平這樣帶有社會主義清教徒式想法，又有毛澤東革命意識與浪漫情懷組合的人」。

他說，加上習近平執政時打擊太多人的個別利益，未來在下一任領導人時，習近平的「再毛化」政策變很難延續。「他（習近平）是個時代，時代會過去，政策會滑回來」。

不過，吳玉山也提到，如果遇到美中關係持續惡化，雙方不斷升高意識形態對立，那麼會激化中國對抗西方的民族主義色彩，這會容易讓中國繼續走習近平路線。

擔任主持人的國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文指出，強勢領導人往往會面臨接班人兩難問題，即接班人被培養出來後，若不嘗試鞏固班底將無法接班，鞏固班底又對原有領導人產生威脅。

因此，寇健文認為，若習近平在身體健康的狀況下下台，後面的接班人將會是弱勢領導人，必須在習近平的陰影之下執政。（編輯：楊昇儒）1100904

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀