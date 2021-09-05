女星本職竟是會計師　翻唱太好聽收服星國總理

新加坡歌手Chloe劉慧貞以單曲《任性的時鐘》進軍台灣樂壇，今年初才出道的她，是街頭藝人出身，與參加歌唱比賽的隊友組團「樂點心」，把7首經典歌結合新加坡國慶音樂重新翻唱，讓該影片受到新加坡總理李顯龍的青睞，李顯龍還在自己的官方臉書點讚、分享。劉慧貞除了是位歌手，還是為會計師，讓她被同事打趣「被會計師耽誤的歌手」。

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《任性的時鐘》是劉慧貞的第二首單曲，歌曲講述面對無形流逝的時間，仍要堅持夢想把握機會去實踐，唱出她追逐歌手夢的歷程心境。原來劉慧貞從小就喜歡唱歌，16年前就曾參加人生第一場選秀比賽，因為當年毒舌評審的一句「你怎麼唱歌的樣子這麼苦」而無法晉級，讓當時的她遭受打擊，並對歌唱失去信心不敢再參加比賽。

▲▼劉慧貞以單曲《任性的時鐘》進軍台灣樂壇（圖／劉慧貞本人提供）

直到3年前在朋友鼓勵下，劉慧貞參加了新加坡UFM1003電台的「廣播歌王」比賽，她表示：「因為不用露臉，又可以通過電台讓聽眾聽聽我的聲音，所以我提起勇氣錄製音频大膽參加。」沒想到這次比賽從此翻轉劉慧貞的音樂人生，不僅獲得優勝5強，更認識了志同道合的團員進而組團成為街頭藝人，重拾信心的她，在2019年更參加了新加坡報業控股舉辦的《我最會唱》選秀比賽，終於以演唱林宥嘉的《浪費》拿下了人生第一個歌唱冠軍。

除了有街頭藝人及歌手身分，劉慧貞的本職其實是會計師，因為歌唱比賽冠軍加上總理李顯龍臉書分享影片，讓她成了同事眼中「被會計師耽誤的歌手」。