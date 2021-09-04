防Delta病毒　新北：校園1例確診停課14天

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市府今天表示，持續開放32處社區篩檢站，免費提供COVID-19核酸檢測（PCR）或快篩，歡迎收到警示簡訊者踴躍篩檢。另外，校園只要有1例Delta病毒確診者，全校停課14天。





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新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播，今天下午舉行。市長侯友宜、衛生局長陳潤秋等人參加。





長榮貨機前艙機組員及機師兒子確診，為降低疫情對社區威脅，指揮中心針對8月13日至9月2日期間，曾與機師及家人群聚事件確診者接觸或活動軌跡重疊，將發送110萬筆疫情警示簡訊。





侯友宜在會中表示，因桃園與新北為共同生活圈，新北要全面戒備瞭解狀況，與中央、桃園密切聯繫，並全力支援共同協助防疫，盼有效讓疫情穩定。





他說，只要新北市民收到疫情示警簡訊，32處社區篩檢站免費提供PCR檢測與快篩，讓市民安心。新北篩檢量能足夠1天可篩到1萬5000人，以往最高曾1天篩到1萬人，歡迎廣篩。





侯友宜說，這起機師與兒子染疫個案中，因擴大匡列，新北市有36名接觸者安置在集中檢疫所隔離，並將陸續採檢。至於與機師兒子同在某所高中就讀的28名新北學生，採檢都是陰性，請家長或周邊鄰居放心。





侯友宜表示，新北市嚴防Delta變異株病毒，只要有1名確診個案，全校停課14天，師生PCR檢測，並擴大匡列隔離對象，全部住在集中檢疫所。





媒體詢問新北中秋節活動與烤肉的防疫規範，侯友宜說，新北沒有舉辦任何中秋活動，也禁止烤肉，一切把防疫守好才能安全與健康。





他說，嚴格落實管制邊境是防疫不二法門，發生這起機師染疫案，新北的醫院、長照機構、餐廳都依目前管理與防疫，戶外遊具不開放，也會視疫情變化即時滾動檢討，並強化稽查管理。





衛生局長陳潤秋回答疫苗與疫情調查議題時表示，全力拚疫苗施打第1劑的覆蓋率要達到60%，接種第2劑疫苗對預防重症死亡非常重要，希望中央儘速配發疫苗施打。





陳潤秋表示，今天修正個案16121的足跡，與台北市深入疫調及調閱相關資料，證實個案8月28日並未搭乘公車前往台北市松山區，是與家人開車前往，因此修正刪除。她說，疫調時，個案須回憶以往各種足跡，衛生單位輔以其他佐證資料，適時修正並呼籲民眾提高警覺。（編輯：張銘坤）1100904



