確診機師足跡曾到頭份老家　苗縣府啟動社區快篩

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣4日電）長榮航空確診機師（案16120）曾於8月28日返回頭份市老家探親，苗栗縣政府今天啟動社區快篩，呼籲頭份市成功里12、13及14鄰民眾今明兩天至為恭紀念醫院免費接受快篩。





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苗栗縣衛生局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診機師（案16120）8月28日返回苗栗縣頭份市老家探親，當晚還到造橋鄉某餐廳及燒烤店與友人聚餐，隔日早上離開苗栗，個案雖在頭份市無公共場域足跡，但縣府以「料敵從寬、禦敵從嚴」原則啟動防疫機制，進行社區快篩。





衛生局指出，社區篩檢站地點，設置在為恭紀念醫院急診室外採檢亭，篩檢時間為今天下午1時至晚間9時、明天上午8時至上午10時及下午13時至晚間9時，凡設籍頭份市成功里12、13及14鄰居民可持身分證及健保卡雙證件前往免費接受快篩。





衛生局表示，若戶籍不在但實際居住者，可請里鄰長或由社區管委會開立居住證明。





確診機師這次回頭份老家主要是與姊姊商討處理父親病情，機師在9月2日確診前，他的父親已前往桃園某醫院住院治療，他的姊姊也北上醫院陪病，他的父親、姊姊兩人目前核酸檢測（PCR）報告均為陰性。





苗栗衛生局表示，有關案16120機師在PCR結果出爐前就涉及長途移動，並與外人聚會，違反機組員加強自主管理規範部分，因個案為桃園市案例目前由桃園市政府調查中。





苗栗縣長徐耀昌指出，針對桃園機師確診事件，為預防Delta變異株（最早現蹤印度）傳播可能性，以高規格掌握相關風險，擴大匡列相關人員，衛生局已依中央指示匡列19名主要接觸者及39名同住家人總共58人，並強化提升採預防性集中隔離，分梯安排入住集中檢疫所隔離採檢。





苗栗縣政府表示，現階段苗栗縣採取強化2級警戒防疫措施，但暫不調降集會及活動規範人數。（編輯：戴光育）1100904



