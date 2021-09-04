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北市公布確診者8月28日足跡　去過南港車站、茶飲店

▲北市府公布2日確診的案16121在8月28日活動足跡。（圖／北市衛生局提供）
▲北市府公布2日確診的案16121在8月28日活動足跡。（圖／北市衛生局提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-04 18:45:39｜2021-09-04 18:51:04

中央流行疫情指揮中心表示今（4）日無本土確診與死亡個案。不過，北市府仍公布2日確診的案16121在8月28日活動足跡，去過南港車站地下停車場、南港與信義區的茶飲店，都已完成清消。

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台北市衛生局表示，案16121在8月28日下午4點和5點45分到過南港車站地下停車場，同日下午4點16分至5點45分Global Mall B1A和CITYLINK C棟9樓；同日晚上6點和7點20分則到過春光公園地下停車場；晚上6點50分至7點10分則到過2xlu二口旅茶｜說茶旅人信義總店，以及送青良手做茶飲台北松山旗艦店。

北市府表示，案16121感染源尚待釐清，個案曾到過的停車場、商場、飲料店都已完成清消。

▲9月4日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲9月4日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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