北市公布確診者8月28日足跡 去過南港車站、茶飲店
中央流行疫情指揮中心表示今（4）日無本土確診與死亡個案。不過，北市府仍公布2日確診的案16121在8月28日活動足跡，去過南港車站地下停車場、南港與信義區的茶飲店，都已完成清消。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-04 18:45:39｜2021-09-04 18:51:04
台北市衛生局表示，案16121在8月28日下午4點和5點45分到過南港車站地下停車場，同日下午4點16分至5點45分Global Mall B1A和CITYLINK C棟9樓；同日晚上6點和7點20分則到過春光公園地下停車場；晚上6點50分至7點10分則到過2xlu二口旅茶｜說茶旅人信義總店，以及送青良手做茶飲台北松山旗艦店。
北市府表示，案16121感染源尚待釐清，個案曾到過的停車場、商場、飲料店都已完成清消。
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