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波蘭贈台40萬劑AZ已裝箱！總統府：民主夥伴堅定互助

▲波蘭宣布捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，目前已裝箱運載。（圖／取自波蘭外交部官網）
▲波蘭宣布捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，目前已裝箱運載。（圖／取自波蘭外交部官網）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-04 20:12:09｜2021-09-04 20:23:57

波蘭政府今（4）日宣布，捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，波蘭外交部指出，這次捐贈讓波蘭成為繼美國、日本後，捐贈台灣疫苗第三多的國家。對於波蘭的捐贈，總統府表示，誠摯感謝，這次捐贈充分顯現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，是「善的循環」。

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波蘭外交部指出，面對疫苗短缺與變種病毒的威脅，波蘭決定捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，這讓波蘭變成繼美國和日本之後，台灣的第三大疫苗捐助國新冠肺炎帶給國際社會劇烈衝擊，面對疫情需要國際的團結與相互支持至關重要。

波蘭外交部表示，在第一波新冠肺炎大流行期間，台灣向波蘭捐贈了100萬個口罩、5000套防護服和2萬套手術衣，波蘭銘記這次國際的團結，因此，宣布將捐贈超過40萬劑疫苗給台灣，以利台灣的疫苗接種率。

波蘭外交部說，本次捐贈再度成為波蘭與台灣兩國，面臨困難與挑戰時密切合作的又一例證，今年5月，波蘭駐台北辦事處共向台北市政府移交了1500套防護服，過去，波蘭也幫助台灣學生回國，讓他們搭乘波蘭航空的班機自華沙直飛台北，現在也有約1000名在波蘭醫科大學受過教育的台灣醫生，參與了台灣抗擊新冠肺炎大流行的鬥爭。

波蘭外交部也宣布，未來會根據國家實力，並在團結原則下，向更多需要疫苗的友國給予捐贈。

對此善舉，總統府發言人張惇涵說，總統府誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼，充分顯現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，相信這份來自中歐的溫暖支持，台灣人民由衷感動。

張惇涵表示，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟會員國，台灣與波蘭在面對疫情的相互捐贈，再次彰顯民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。

張惇涵說，我國政府相關部門也將持續與波蘭政府密切聯繫，進行後續工作事宜，待疫苗運抵台灣後，可以很快投入後續接種作業，而台灣與波蘭也會在既有的友好基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同為全球健康與普世價值，貢獻良善力量。

▲波蘭贈台的AZ疫苗裝箱上印有「TAIWAN」字樣。（圖/翻攝波蘭外交部）
▲波蘭贈台的AZ疫苗裝箱上印有「TAIWAN」字樣。（圖／翻攝波蘭外交部官網）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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