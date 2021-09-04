波蘭贈台40萬劑AZ已裝箱！總統府：民主夥伴堅定互助

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波蘭外交部表示，在第一波新冠肺炎大流行期間，台灣向波蘭捐贈了100萬個口罩、5000套防護服和2萬套手術衣，波蘭銘記這次國際的團結，因此，宣布將捐贈超過40萬劑疫苗給台灣，以利台灣的疫苗接種率。
波蘭外交部說，本次捐贈再度成為波蘭與台灣兩國，面臨困難與挑戰時密切合作的又一例證，今年5月，波蘭駐台北辦事處共向台北市政府移交了1500套防護服，過去，波蘭也幫助台灣學生回國，讓他們搭乘波蘭航空的班機自華沙直飛台北，現在也有約1000名在波蘭醫科大學受過教育的台灣醫生，參與了台灣抗擊新冠肺炎大流行的鬥爭。
波蘭外交部也宣布，未來會根據國家實力，並在團結原則下，向更多需要疫苗的友國給予捐贈。
對此善舉，總統府發言人張惇涵說，總統府誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼，這充分顯現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，相信這份來自中歐的溫暖支持，台灣人民由衷感動。
張惇涵表示，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟會員國，台灣與波蘭在面對疫情的相互捐贈，再次彰顯民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。
張惇涵說，我國政府相關部門也將持續與波蘭政府密切聯繫，進行後續工作事宜，待疫苗運抵台灣後，可以很快投入後續接種作業，而台灣與波蘭也會在既有的友好基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同為全球健康與普世價值，貢獻良善力量。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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