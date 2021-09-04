中秋宅家瘋燒烤 昭日堂燒肉禮盒85折塩選主打火烤兩吃

中秋烤肉已成全民運動，為方便消費者宅家自己動手燒烤，台中市燒肉餐廳搶攻外帶商機，競推各式燒肉禮盒宅配到府。其中，燒肉名店昭日堂首度攜手塔拉朵義式氷淇淋，推出買燒肉禮盒85折外，禮上加禮再送冰淇淋。鼎王旗下品牌塩選輕塩風燒肉，首度推出秋節禮盒，讓人驚艷的三款火烤兩吃組合，要讓饕客盡享自煮樂烤好滋味。

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鼎王旗下的塩選輕塩風燒肉，以輕鹽風燒肉聞名，美味秘訣是肉品不過度醃漬調理，僅搭配獨家五款鹽，就能盡享肉質純粹原味，一向受到老饕青睞 。今年受疫情影響，民眾內用意願不高，塩選順勢推出三款頂級火烤兩吃禮盒，有豚肉、牛肉和海陸三種口味，讓消費者在家也能同享餐廳級美味。

▲鼎王旗下品牌塩選燒肉，因應疫情民眾內用意願低，首度推出秋節外帶禮盒，有三款肉品組合可選擇，還可火烤兩吃。（圖／業者提供）

三款肉品組合分別有適合二人份的豚肉、牛肉禮盒，還有三至四人份的海陸組盒。塩選表示，三款禮盒分別嚴選六至七種不同肉品，以豚肉禮盒為例，優惠價1199元就能吃到松阪豬、雞腿、鴨胸、豬五花、梅花豬和豬排等各式肉品。另2000元有找的四人份海陸禮盒，內有七款豬、牛和雞鴨肉品外，還有草蝦、干貝和小卷海鮮等，物超所值。

讓人驚艷的是，這次禮盒主打火烤兩吃，所以除了烤肉外，所謂的火鍋，是很 暖肉解膩的雞湯泡飯鍋，禮盒中真空冷凍包讓的1000cc雞湯磚，及150公克的白飯，方便消費者一邊烤肉，一邊慢火熬煮泡飯，吃烤肉搭泡飯，盡享自煮樂烤好滋味，真是有創意的好點子。

▲昭日堂推禮上加禮秋節禮盒，可享85折優惠外，任選二盒加送氷淇淋禮盒。（圖／業者提供）

昭日堂推出的兩款燒肉禮盒，嚴選6盒肉盤，原塊肉手切製作，真空安心包裝，適合3-4人小家庭份量。主力推薦「M9澳洲和牛燒肉組」禮盒，內有澳洲M9和牛雪花小排，美國安格斯去骨牛小排，美國PR翼板牛、西班牙伊比利豚梅花、國產夏瑞克熟成豚嫩肩和良作法式油封骰子豚各1盒，85折優惠價1403元。

不吃牛肉的消費者，可選擇「伊比利精品豚燒肉組」禮盒，85折優惠價1207元。每盒附贈「昭日昆布胡椒鹽及果漾甘口燒肉醬」，提供原汁原味的昭日堂店內肉品，冷凍宅配到府。昭日堂王總表示，今年因應疫情關係，燒肉禮盒價位設定在1500元內，就能把澳洲M9和牛及美國牛小排、伊比利豚帶回家。

昭日堂今年秋節，除了將店內口碑肉品組合成2款燒肉禮盒外，首度攜手

提供民眾「燒肉禮盒85折外，任選購2盒燒肉禮盒，再送塔拉朵8杯裝冰淇淋禮盒」，讓今年中秋更添

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