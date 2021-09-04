中秋宅家瘋燒烤 昭日堂燒肉禮盒85折塩選主打火烤兩吃

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三款肉品組合分別有適合二人份的豚肉、牛肉禮盒，還有三至四人份的海陸組盒。塩選表示，三款禮盒分別嚴選六至七種不同肉品，以豚肉禮盒為例，優惠價1199元就能吃到松阪豬、雞腿、鴨胸、豬五花、梅花豬和豬排等各式肉品。另2000元有找的四人份海陸禮盒，內有七款豬、牛和雞鴨肉品外，還有草蝦、干貝和小卷海鮮等，物超所值。
讓人驚艷的是，這次禮盒主打火烤兩吃，所以除了烤肉外，所謂的火鍋，是很 暖肉解膩的雞湯泡飯鍋，禮盒中真空冷凍包讓的1000cc雞湯磚，及150公克的白飯，方便消費者一邊烤肉，一邊慢火熬煮泡飯，吃烤肉搭泡飯，盡享自煮樂烤好滋味，真是有創意的好點子。
昭日堂推出的兩款燒肉禮盒，嚴選6盒肉盤，原塊肉手切製作，真空安心包裝，適合3-4人小家庭份量。主力推薦「M9澳洲和牛燒肉組」禮盒，內有澳洲M9和牛雪花小排，美國安格斯去骨牛小排，美國PR翼板牛、西班牙伊比利豚梅花、國產夏瑞克熟成豚嫩肩和良作法式油封骰子豚各1盒，85折優惠價1403元。
不吃牛肉的消費者，可選擇「伊比利精品豚燒肉組」禮盒，85折優惠價1207元。每盒附贈「昭日昆布胡椒鹽及果漾甘口燒肉醬」，提供原汁原味的昭日堂店內肉品，冷凍宅配到府。昭日堂王總表示，今年因應疫情關係，燒肉禮盒價位設定在1500元內，就能把澳洲M9和牛及美國牛小排、伊比利豚帶回家。
昭日堂今年秋節，除了將店內口碑肉品組合成2款燒肉禮盒外，首度攜手台中創意冰淇淋名店─塔拉朵義式冰淇淋，提供民眾「燒肉禮盒85折外，任選購2盒燒肉禮盒，再送塔拉朵8杯裝冰淇淋禮盒」，讓今年中秋更添禮上加禮情意！