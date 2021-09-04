工筆重彩融生活新意　新北市藝文中心展出陳士侯個展

新北市藝文中心第三展覽室自即日起至9月29日展出《心造自然－陳士侯個展》，因應疫情，展覽的期間採預約制；新北市政府文化局局長龔雅雯表示，陳士侯展出作品分別為工筆、陶瓷、佛像畫三大主題展區，作品筆墨精緻、畫面雅潔，精采萬分，不容錯過。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-04 22:34:06
龔雅雯說，本檔展由新北市文化基金會與新北市政府文化局一同策劃藝術家陳士侯的個展，他的作品不僅承襲海上畫派及嶺南寫意技法，還建立出自己的繪畫風格，在日常生活中進行觀察和積累，創造出極具生命活力的優秀作品；筆意自然且極富新意，突破傳統花鳥畫之新風格，工整細密的線條和層層上色技法的運用，呈現出深厚的繪畫技巧，也是藝術家對世間的通透觀察。
陳士侯的水墨作品早期創作為大自然的花果、植物、魚蟲、飛鳥，寫生求真功夫達數十年，從畫作中可以感受到臺灣田園生活的閒情逸致，後期因有感佛教在臺灣民間的共鳴，轉入佛像人物造像；陳士侯用七年的時間鑽研佛像人物造像的技巧，在創作佛像畫前，會參酌宋元明清佛陀畫像，再加入現代元素，增添時代新意，畫出屬於現代的佛畫像。
文化局指出，此次精選出藝術家陳士侯的48件作品，陳士侯跳脫傳統工筆，賦予內容和形式上的新意，將日常生活隨處可見的事物，融入自身觀點與工筆重彩的技巧後，兼併融合中國傳統媒材與西方繪畫語言；展出作品分別為工筆、陶瓷、佛像畫三大主題展區，詳細的展覽資訊請至新北市藝文中心官網查詢，或電（02）22534417分機122洽詢。