波蘭贈40萬劑AZ抵台！蘇貞昌：台灣被世界看見

波蘭政府捐贈我國40萬劑AZ疫苗，已於今（5）上午6時15分運抵桃園機場。行政院長蘇貞昌對此表示，由此可看出世界各國越來越關心台灣，希望台灣能把疫情控制好，如此更能幫助其他國家；立法院長游錫堃也說，台灣跟波蘭都相信善將獲勝，感謝波蘭此次捐贈疫苗的善舉，台灣人倍感溫暖。

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波蘭贈送我國40萬劑AZ疫苗，已於今日上午6時15分運抵桃園機場。蘇貞昌今日早上前往台南市安南區視察廚餘高速發酵廠前談及此事，他表示，看到很多國家對台灣非常友善，去年我們捐贈波蘭100萬口罩、5000套防護衣、2萬套手術服，我們關心波蘭，現在善的循環，波蘭知道我們需要疫苗，他們捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣，可以看出朋友間互相幫忙，世界各國越來越關心台灣、肯定台灣，台灣被世界看見。

蘇貞昌也說，這看出總統蔡英文一直說，台灣要做世界上有貢獻的國家，非常有道理，我們也希望把疫情控制好，更能幫助其他國家。

游錫堃也透過臉書表示，今天清晨，飛機遠自千里之外的歐洲來到台灣，送來波蘭政府援贈台灣的40萬劑疫苗。波蘭首位民選總統華勒沙(H.E. Lech Wałęsa)，在1996年11月1日來到立法院演說時曾說，「靠武力獲勝的想法已經過時，我們為自由與民主而奮鬥，相信『善』將獲勝」等語。

游錫堃表示，正如華勒沙當年所言，台灣跟波蘭都相信善將獲勝。感謝波蘭此次捐贈疫苗的善舉，台灣人倍感溫暖。