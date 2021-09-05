潘孟安接農委會主委？蘇貞昌：不會讓陳吉仲離開

內閣改組風聲不斷，現有傳言指出，屏東縣長潘孟安將北上入閣，取代陳吉仲擔任農委會主委，引發討論。行政院長蘇貞昌今（5）日於台南視察廚餘高速發酵廠前受訪表示，非常肯定陳吉仲的表現，不會讓他離開，自己身為執政團隊一員，在前面擋風擋雨，希望台灣一代一代越來越好。

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蘇貞昌4日前往屏東視察時，向同行的陳吉仲示意，「我相信潘縣長很有經驗，要多聽他的意見，他不是來跟我們亂的，以後換他做了，我們現在先做好，以後他比較沒問題」，一旁的潘孟安不時尷尬搖手，全場笑聲不斷；蘇還向潘說，「現在有什麼困難，我先替你做一做，以後你就卡輕鬆，你有什麼意見，盡量講」，再度引發潘孟安是否入閣的討論。

蘇貞昌今日抵達台南市安南區，視察廚餘高速發酵廠，陳吉仲也再度同行。蘇貞昌被問及此事時表示，陳吉仲做得非常好，從非洲豬瘟到防疫，到農民四大福利板塊完全都做到，非常肯定陳吉仲，也非常感謝他同為團隊一起幫忙，自己特別借重他，不會讓他離開。

蘇貞昌也說，自己沒有點名潘孟安要接農委會主委，只是告訴潘孟安，作為總統蔡英文團隊一員，自己在前面擋風擋雨，希望台灣更好，為未來年輕世代一個一個開路，像今天在場的台南市長黃偉哲也做得非常好，希望他把台南市做好，也希望台灣一代一代越來越好。