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由中央訂定中秋節烤肉指引？陳時中：先觀察7天

▲今（2021）年中秋節到底能否在戶外集體烤肉？外界希望中央能訂定中秋烤肉指引？對此，指揮中心指揮官陳時中表示先觀察7天。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲今（2021）年中秋節到底能否在戶外集體烤肉？外界希望中央能訂定中秋烤肉指引？對此，指揮中心指揮官陳時中表示先觀察7天。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-09-05 16:53:53

國內爆發長榮航空3機師突破性感染，其中1人更傳染給高中兒子，引發外界對疫情的擔憂，尤其中秋節連假將至，許多人都會與親朋好友相聚烤肉，目前各縣市對中秋烤肉的管制措施也不同，外界期待中央能訂定中秋烤肉指引。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示，從這幾天檢驗結果來看，先維持7天觀察期。

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國內新冠肺炎本土疫情好不容易控制下來，甚至出現幾次本土加零，近期卻又爆出長榮航空3名機師突破性感染，其中1名更確定是感染Delta變異株，還有1名機師傳染給在桃園念書的兒子，指揮中心也緊急發出110封細胞簡訊，要大家提高警覺，就怕本土疫情再度擴大。

不過，更令人擔心的是，緊接著就要迎接中秋連假，而中秋節許多民眾更是會與親朋好友一起聚會烤肉，目前有些縣市已宣布暫停中秋相關活動，也不開放戶外烤肉，有些縣市則還未宣布，外界希望中央可以統一訂定中秋烤肉指引。

對此，陳時中今日表示，到目前以這次這幾天檢驗結果來看，大概會先維持7天觀察期，當然到9月18日還是應該持續觀察，只是第一波觀察期是這波開始實施的7天。

▲本土病例累計確診14533例。（圖／NOWnews）
▲本土病例累計確診14533例。（圖／NOWnews）

▲全台本土病例地圖分佈。（圖／NOWnews）
▲全台本土病例地圖分佈。（圖／NOWnews）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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