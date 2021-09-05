台中2空姐曾密切接觸確診機師 最新PCR採檢全數陰性
針對3名長榮機師突破性感染，並高度懷疑是Delta變異株，其中台中2名空姐因曾與機師有密切接觸，連同其同住家人及親友也遭匡列隔離，並進行採檢，台中市政府今（5）日公布初步檢驗結果，PCR採檢皆陰性。
記者顏真真/綜合報導
2021-09-05 09:55:59
台中市政府衛生局表示，國籍航空確診機師無台中市足跡，此案依指揮中心規範，擴大匡列接觸者，密切接觸者會於入所時、第5天、隔離期滿前採檢PCR，另接觸者的同住者(預防性隔離)，於入所日、第5天採檢PCR，採檢PCR皆陰性後可於第6天解隔。
台中市目前共匡列密切接觸者2人及接觸者的同住家人9人(案16120密切接觸者1人、接觸者同住者2人及案16119密切接觸者1人、接觸者同住者7人)，其中案16119的密切接觸者已隔離，初步PCR採檢為陰性；另外10人安排入住集中檢疫所隔離，採檢PCR全數陰性。
衛生局強調將持續追蹤相關接觸者健康狀況，並主動積極配合各項防疫措施，防堵Delta變異病毒株進入社區。
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