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韓國頻傳接種疏失！約140人遭打解凍過久需廢棄疫苗

▲近日韓國頻傳接種疏失，為上百名民眾施打過期疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日韓國頻傳接種疏失，為上百名民眾施打過期疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-09-05 09:59:01｜2021-09-05 09:59:05

韓國近日頻傳接種疏失，繼釜山、蔚山傳出有醫療院所為民眾施打過期疫苗，就連位於首爾的知名醫院也爆出，約140人被注射了解凍過久、需廢棄的輝瑞疫苗，導致部分民眾出現不良反應，目前韓國當局正在研判，這些遭注射有品質疑慮疫苗的民眾是否有需要進行重打。

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根據《韓聯社》報導，韓國衛生當局透露，首爾市高麗大學九老醫院於上個月26日至27日的疫苗施打作業，不慎為民眾施打一批解凍過久、原先要丟棄的輝瑞疫苗，大約140名民眾接種到這一批品質有疑慮的疫苗。

在院方發現接種疏失之後，隨即用簡訊通知當天接種疫苗的民眾。其中有部分民眾在接種之後，感受身體出現異常反應，4日時緊急前往急診室進行檢查，還有民眾透露自己接種後，出現了心悸、肌肉痠痛等症狀，已經前往醫院就醫。

韓國疾病預防控制中心（KCDC）認為，接種到解凍過久、超過保存期限的疫苗，雖然無安全上的疑慮，但擔心疫苗可能無法發揮原本的功效，目前正在討論是否要為這些民眾重新施打疫苗。

根據了解，需用冷凍保存的輝瑞疫苗在使用之前，必須先放入冷藏或是室溫進行解凍，未開封的疫苗在室溫下最多能存放2小時，如果疫苗已經開封並用食鹽水稀釋，則必須在6小時內施打完畢。

▲日本疫苗冷凍庫製造商認為，除非是故意拔掉或不小心踢掉，否則電源插頭不會自然脫落。圖／美聯社／達志影像）
▲輝瑞疫苗一般需用冷凍保存，在使用前放置冷藏或室溫進行解凍。疫苗保存冰箱示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

近日韓國接種疏失頻傳，先前在釜山某間醫院有8人接種了過期的輝瑞疫苗，蔚山也傳出有醫療院所為91名民眾施打過期的輝瑞疫苗，大邱市政府也在4日時坦承，壽城區有醫院為民眾施打過期的輝瑞疫苗，導致有7名民眾須在3週後重新進行接種。

 

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