長榮374位接觸者PCR全陰　鄭文燦：可考慮機組員打第三劑

長榮航空2位機師、1位家人確診COVID-19，引起全國關注。桃園市長鄭文燦今（5）日於桃園疫情說明記者會中表示，經調查確診個案的活動與接觸史後，擴大匡列隔離374人，PCR結果出爐全部都是陰性，他也會到林口檢疫所，了解北科復工同學與家人的情況，市府也送了防疫關懷包與平板電腦，希望給在檢疫的大家更好的照顧。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭文燦今日於桃園疫情說明記者會中也說，指揮中心發出110萬通簡訊，只要在8月13日到9月2日跟長榮機師與家人確診者的活動軌跡有重疊，都要自我監測兩周，若有症狀就到責任醫院評估，或到社區採檢站採檢。

鄭文燦說，若進行PCR核酸檢測，在報告出來前禁止外出，需要在家裡自我健康監測，等待檢驗結果，可以下載健保快易通，在健康存摺欄位有採檢紀錄可看得到採檢結果。他也表示，桃園有11家責任醫院，包含林口長庚、聖保祿醫院、國軍桃園總醫院、中壢天成醫院、桃園敏盛綜合醫院、榮總桃園分院、平鎮聯新醫院、楊梅怡仁醫院、天晟醫院、部桃新屋分院、部立桃園醫院等，都有設置採檢站。另有2個社區採檢站，分別是每周一、三、五上午服務的中壢中正公園，以及每周二、四、六服務的桃園中路運動公園採檢站。

鄭文燦表示，目前疫情指揮中心雖然發簡訊，但主要是希望有症狀才做採檢，並不是無症狀採檢，如有症狀採檢效益會比較明顯，且這是公費採檢民眾不用自費 。他說，昨天人稍微多一些，今天早上目前看起來人還好，會持續看人數多寡，假如人數有增加，社區採檢站一共有13個，現在開設2個，會根據實際需要增加。

鄭文燦也強調，原本協助長榮、華航機組員檢疫的處所容量不足，長榮原本只有長榮宿舍，市府規劃在蘆竹某旅館增加250間房間，預計9月7日上線服務；華航本來在諾富特飯店有374間房間，市府在大園提供另一家旅館，9月9日會上線。2家航空公司入境5天居格能量是夠的，市府也會協助旅館提供防疫物資，進行員工教育訓練，並檢查每一位員工是否施打完疫苗，也要加入防疫旅館健康雲端監測系統，每天對員工進行健康管理，2家國籍航空公司加上外籍航空公司，一共有5家防疫旅館加入服務。

另外長榮也針對1500位機組員全數PCR，鄭文燦表示，機組員站在防疫第一線，他們應該遵守嚴格防疫規範，相對也應該受到完整防疫保護。他認為，社會各界對機組員應該關懷支持，不要標籤化，畢竟空運是台灣經濟支柱，台灣許多出口依賴空運，希望防疫標準嚴格，但防疫保護也要完整周全，必要時中央流行疫情指揮中心應該考慮協助航空公司機組員完成第三劑疫苗接種。

另北科復工學生包含夜間部共2256位已完成第一次pcr檢測，鄭文燦表示，也對學生進行衛教，並跟學校溝通，下星期二所有學生居家快塞，多做一次，市府提供3000個快塞試劑，有必要會再安排採檢，這部分採取比較動態的安排。

鄭文燦也說，要提醒民眾，長榮航空2位機師足跡並不只有限定在桃園，跨縣市也有，同個時間市府就即時分享足跡資訊給其他縣市衛生局，以便進行後續疫調追蹤。他說，Delta傳播率非常高，跟水痘一樣，初期病毒量遠高於過去其他COVID-19病毒，也因為高傳染力，必須高規格追蹤每個足跡接觸史，讓這次病毒防治計畫可以落實，市府在第一時間做了很完整的規畫，跟指揮中心很快達成各種對策，希望確實執行，讓防制徹底。

鄭文燦也說，桃園市承擔比別的縣市更大風險，他在疫苗接種之初就已經特別跟中央要求，機場從業人員、航空業第一線機組人員，疫苗覆蓋率要到100%，至於桃園市民目前疫苗覆蓋率，第七期預約人數是13萬0695位用1922平台預約，只要預約中央就要配予充足疫苗，目前到9月4日總接種劑次人口比是111萬2708位，是48.95%，略高於全國。

鄭文燦說，中央希望在10月前完成6成接種，桃園會提早完成，第七期接種完成後，劑次人口比會超過5成以上，10月前6成應該可以，假設中央給予充分疫苗、民眾也登記，10月底完成7成沒有問題。