《斯卡羅》阿杰「影帝爸爸超帥」 深邃五官基因神遺傳
30歲黃遠在《斯卡羅》飾演蝶妹弟弟阿杰，劇中姊弟倆各有客家人、原住民一半血統，在身分認同裡探索掙扎，黃遠飾演的阿杰從前期懦弱退縮，到最後變成「大股頭」卓杞篤身邊很重要的傳承者，表現精彩可期，事實上黃遠本身真的具有排灣族的血統，而他的父親就是國際影帝黃仲崑。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-05 12:04:11｜2021-09-05 12:05:30
黃遠為了「阿杰」一角努力減脂，瘦了7、8公斤，不碰澱粉，只吃高蛋白與低碳水化合物，冰箱裡只有蔬菜、雞胸肉。現實生活中擁有一半排灣族血統的黃遠表示，由於到媽媽這一代就很少使用族語，這次為了戲也是從頭開始學習。
整部戲他要會講閩南話、排灣族語跟客家語，花了很多時間去理解這些語言，「對我而言難的是情緒，要如何把那個年代感受透過語言表達出來，這是最難的部分。」除了語言要克服，黃遠劇中本來是跟著客家血統父親生活，後面又需銜接排灣族的生活，「我覺得除了角色心理層面以外，阿杰的心情轉換也是非常困難的。」
擁有一半原住民血統的他天性愛好自然，《斯卡羅》殺青後定居屏東2年，他也透露沒事就愛往爸爸黃仲崑山上的家跑，曾提到黃仲崑對他的教養方式言簡意賅，讓黃遠自己領悟，兩句話他記到現在，一是「先做該做的事再做想做的事」，二是進了演藝圈後，爸爸交代「演什麼像什麼」。