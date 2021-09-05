名家論壇》鄭仲嵐／日本下屆首相大位陷入混沌戰

突不連任外界錯愕





我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相菅義偉在9月3日召開的自民黨臨時會議上，宣布將不爭取9月底的總裁大位，並將會等新總裁上任後辭去首相職務，給了日本政治界石破天驚的一擊。原先各方媒體都預估他將會出馬參選，在接獲消息的瞬間也紛紛作出下一屆首相的預測，但是根據多方人馬相繼表態，可以預估將會是大混戰。





菅義偉在3日的記者會上，僅用2分鐘左右的致詞簡短表示「將會以對抗新型冠狀病毒優先，因此無心費神在接下來的總裁選舉中」，隨後即拂袖而去，不做其他表態。事實上直到最後一刻的2日，菅義偉都跟黨內的幹事長二階俊博表態願意續戰的態度，不料卻在3日變卦，令不少人士錯愕。





然而，近來因為新型冠狀病毒感染擴大無法舒緩，菅義偉內閣的支持率在先前一度滑落到26%、不支持率為66%。其中Delta變種病毒在日本的擴散讓內閣無法預料，以及疫苗的供給量與施打效率未達到預期，長時間宣布的「緊急事態宣言」下，已經讓許多日本人出現「自肅疲勞」現場等，都成為民意下滑的主因。





最後仍不放棄機會？





雖然先前民意持續探底，但是根據多方媒體報導，菅義偉持續還是很有心想要多做一屆任期，畢竟他這屆是完成前首相安倍晉三剩下的一年，持續做好安倍原先想做的未竟之業。在8月23日時他也表示「當然會出馬參選」，直到最後一刻時，他都在探詢下一屆連任的可能。





只是，為了挽救支持率，菅義偉也必須實施改革，因此在8月底時，他也打算從黨內人事改造開始。首先，菅義偉意欲從黨幹部世代交替著手，並希望老幹事長二階俊博能「退位」，隨後更一度拋出奇策，希望能在9月中就先解散眾議院改選，但不料疑似引發黨內大反彈，讓菅義偉在隔天立刻改口否定該說法。





這樣的做法，似乎也徹底打斷了菅義偉總裁與中央幹部即地方基層黨員的信任，畢竟解散國會等同眾議院集體失業，在民意探底的此時重選眾議院無疑等同「政治自殺」，自然會引來中央及地方支持者與若干眾議員反彈。也因此，在3日召開的自民黨臨時會議上，若被逼宮而出現政治孤立，放棄角逐總裁也不讓人意外了。





候補人選一夕倍增





而在菅義偉未來交出權力大棒之後，「後菅義偉」時代該如何運作？檯面下已經有多位自民黨幹部在運籌帷幄中。其中除了先前已表態的前外務大臣岸田文雄外、現階段包括行政改革擔當大臣河野太郎、前總務大臣高市早苗及前内閣府特命擔當大臣野田聖子等都有意角逐。其他包括石破茂、小泉進次郎等都是被點名名單。





不過，人選眾多意味著在9月底選出總裁前，會歷經一番黨內互打的局面，在目前新型冠狀病毒疫情仍艱鉅的時刻，新首相是否能夠讓人民恢復對政府與經濟的信任，變成相當重要的題目。菅義偉在全世界蔓延的艱苦時期帶領國家扛了一年，往後新的「國家之顏」能否拿出更好的說服力與政策？都是困難點。





再者，如果自民黨內新總裁廝殺激烈，人民在厭倦政黨內部勾心鬥角之際，也有可能將選票投給在野黨。從先前的各大小補選以及地方級市長選舉等，都可以看出幾乎是自民黨勝少敗多局面，如果自民黨此刻內戰激烈，不外乎讓選民有別的選擇，當年2009年民主黨拿下執政權的歷史不見得不會重現。





新首相仍有諸多難題





原先菅義偉政權預估可以在7月底前完成兩劑疫苗破5成施打（目前47.1%），再從東京奧運的成功下順勢解除緊急事態宣言，但碰到Delta變種病毒崛起、疫苗供貨吃緊等，最終奧運反而變成疫情擴散的最嚴重時期。藉由奧運拉抬聲勢，反而成為摔落的重要因素，最終造成菅義偉政權的退陣。





而未來的新首相也不輕鬆，從恢復景氣、疫苗供給到何時解除事態宣言，恢復飲食店面供給酒精不限時間等，都是燙手山芋。如果沒有妥善解決，那麼「短命政權」還是會持續，日本將會回到過去90年代因為泡沫經濟衰敗而時常換首相的尷尬時期。





但平心而論，對在2020年9月時，接替因為身體不好而傖惶辭去首相的安倍晉三，而臨危授命上任的菅義偉來說，其實他也是面臨全世界元首都會碰到的疫情政治，。包括美國川普到歐洲、南美洲，都有不少因為疫情而失去執政的例子，菅義偉也在這一年內想方設法讓國內疫情壓住，但無奈仍是難以挽回。





菅義偉這一年來被批評「說明力不足」與「失去跟國民信賴」，新的首相進入混戰之餘，誰能給國民一個「可以說明」又「找回信任」的新面孔，將是日本往後的重中之重。











●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。





●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com



