共同富裕誰受惠？分析：設立北京證交所為「挺中小企業」

中國國家主席習近平近日力推「共同富裕」政策，並在2日宣布，為了深化「新三板改革」，設立北京證券交易所，以打造服務創新型中小企業主陣地。有分析指出，中國目前正在做準備，在美中脫鉤的大背景之下，透過政策引導資金，扶植中小企業撐起內需市場。





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根據《自由亞洲電台》報導，習近平近日力推的「共同富裕」政策被認為是北京當局最新一輪整改的核心，文章中分析，認為中國近來以共同富裕之名，進行反壟斷等一系列整治大企業的動作，其目標並非大企業或一般百姓，而是將目標放在規模相對較小的中小企業。在美中脫鉤之後，中國必須做大內迴圈，得仰賴中小企業撐起內需市場，故設立北京證交所來引導資金，往實體製造的中小企業傾斜。





報導引述金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文分析指出，相較於有規模的上海證交所，以及以創新為主的深圳證交所，北京證交所就是嫁接「新三板」以中小企業為主，又帶有實體創新規模。丁學文表示，包括他自己在內，過去很多人在「新三板」中受傷，每家公司花了幾千萬人民幣，掛新三板，最後錢都白花，讓中國的中小企業，尤其是製造業的面臨相當辛苦的局面。





丁學文表示，「共同富裕」是重新分配，是要做給中小企業看的，透過明示、暗示告訴中小企業「我在做了」，來安撫對大企業不滿的行業人士。





報導指出，美中從科技戰、貿易戰開打，而在這樣的美中交鋒大背景之下，未來美中貿易要走過去30年，或是加入WTO時的成長方式，已經不可能，所以接下來中國要做大自己本身的內循環，而想要把龐大的內需市場做起來，就得靠著各地中小企業協助，希望透過對一線大企業進行壓制，能鼓勵中小企業，創造自己本身的內循環。



