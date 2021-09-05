22歲混血嫩模墜樓亡　失聯前預告「我要海葬」

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羅姓嫩模去年4月認識張男，交往4天閃電結婚，同年6月，羅姓嫩模的發文有憂鬱症傾向，透露每天吃將近20顆藥，「靠藥活著，好痛苦啊。」同年7月，羅姓嫩模發表對韓劇《雖然是精神病但沒關係》精神疾病議題的看法，「我們只是生病，像高血壓一樣，要持續的吃藥，但偶爾還是會發作，我們不是神經病，也不是裝出來的，沒人願意為了假裝自己有精神病而吃那麼多藥，沒人願意在谷底時傷害自己，只能靠藥物活著。」似乎飽受心理壓力。
羅姓嫩模年僅22歲，因「高級厭世臉」小有名氣，作品包括時尚雜誌封面、樂團歌曲MV，還在綜藝節目《同學來了》亮相，掀起Dcard網友討論，羅姓嫩模在本月2日預告：「今天我死，是XXX（老公名字）害的，我要海葬，掰掰。」不料4日就被發現香消玉殞，留給粉絲無限遺憾。
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