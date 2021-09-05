郭台銘全家人隔離期滿！曾馨瑩2字洩心情 網友致上謝意
鴻海集團創辦人郭台銘捐贈我國500萬劑BNT疫苗，他日前帶著妻子曾馨瑩、兒子和女兒前往布拉格催貨，目前93萬劑已經順利抵台，今（5）日一家人隔離期滿，曾馨瑩也在IG上分享好心情。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-05 14:54:38
曾馨瑩曬出一張自拍，開心寫下：「Last day of quarantine，終於！」附上開心慶祝的表情符號，許多網友紛紛留言恭喜之外，也表示謝謝一家人的付出：「還好有你們，不然學生怎麼辦」、「謝謝你們讓BNT順利抵台」。事實上，郭台銘6月就替台灣極力爭取BNT疫苗，還親自遠赴布拉格催貨，全家人也在當地施打疫苗，目前第一批BNT疫苗已於2日清晨正式抵台，郭台銘一家人偉大的精神有目共賭。
曾馨瑩日前在IG上分享隔離日常，開心表示BNT疫苗終於可以登記，也透露自己在家練習倒立幫助血液循環，還能訓練二頭肌，笑說本身就很宅，所以滿能適應長時間的居家隔離。另外曾馨瑩的三餐也吃得不錯，不過所有的空間要自己打掃，所以就不停的擦桌子、擦地板消毒、洗衣和倒垃圾確保屋內乾淨整齊，還為了遠離「防疫胖」，督促自己要好好開始準備運動。
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