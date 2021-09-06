王仁甫突現身選秀舞台？孫協志直呼：是在考驗我吧

實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》第2集邀請到一位激似男團5566的王仁甫，讓一旁的孫協志看傻眼，還又一位撞臉歌手鼓鼓，2位將競爭節目原創開場曲《Be The One》的C位（中心位），平分秋色的實力、激烈的廝殺過程，讓孫協志在評分時難以抉擇，直呼：「其實是在考驗我吧！」

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吳承恩參賽後就展現「A級好運」，首先抽中籤王，獲得首位選擇演出歌曲的好優勢，上場後看見擔任嘉賓的孫協志時，更直接自稱是「小王仁甫」，但他不倚靠撞臉優勢，扎實地拿出唱跳實力，獲得評審們全方位肯定，孫協志讚賞他在開場時，用面具、道具帶來有力演出，連炎亞綸都被他設計的小機關驚豔，李玖哲也說：「節奏感、態度是對的，他是今天最會RAP的玩家。」

▲吳承恩激似王仁甫。（圖／火星多媒體有限公司提供）

許傑銘實力也不容小覷，雖是第一位上台男孩，但絲毫看不出他臉上的羞澀，李玖哲表示：「他是第一位上台，所以變成一個標準。」讚賞他年紀小、表演可愛，跳舞也不錯，有望成為新一代的「小鼓鼓」。孫協志則認為他自信十足和也很有表演慾：「他想把演出做好，那份能量是男團非常需要的。」許傑銘透露自己從小受到周杰倫音樂的影響，很喜歡作詞人方文山，因此不只會自彈自唱，還有學寫詞，未來表現令人期待。