爸爸最愛「喬峰」！楊祐寧祕練輕功 拍《天龍八部》圓夢
楊祐寧在《天龍八部》飾演大俠「喬峰」，事前準備角色功課時，特地向金庸迷爸爸討教，爸爸最喜歡的角色也正是「喬峰」，讓他更感肩負重任。楊祐寧笑著分享，他的習武經驗從小就開始，「小時候看了俠客的電影之後，我會自己在房間裡練輕功，從床上跳到書桌，再跳到椅子上，當然練的時候是把房門關起來的，怕被媽媽發現。」談到參與演出《天龍八部》的心得，楊祐寧說：「這次能夠從讀者變成書中的角色，是夢想成真，像做一場夢一樣，這個過程，我以後好像可以變成一個故事，講給我的小孩聽。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-06 08:00:00
劇中，楊祐寧一身精湛武藝，不只以一敵三，更使出絕招降龍十八掌，空中救下落難的紅粉知己「阿紫」，並霸氣摟入懷中。除「阿紫」外，「喬峰」和「阿朱」的雋永愛情也令觀眾刻骨銘心，由蘇青演出機靈又溫柔的「阿朱」，和楊祐寧上演各種甜蜜互動，替該劇增添不少粉紅浪漫氛圍。 不過，為父母報仇心切的「喬峰」，在一次大戰中，誤把「阿朱」一掌擊成重傷，「阿朱」最終死於他的懷抱中，讓錯殺人生摯愛的「喬峰」悲痛不已，跪地淋雨崩潰痛哭。蘇青對這場戲印象特別深刻，她和楊祐寧雖得在人造暴雨中忍受寒意拍戲，一個跪地、一個躺地，但仍將情感詮釋到位，《天龍八部》7日在myVideo首播大結局。