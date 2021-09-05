中國青少年哭哭！熬到遊戲開放週末　王者榮耀遭擠爆崩潰

中國官方進一步緊縮未成年人上網玩遊戲的時間之後，引起遊戲、電競產業市場大動盪，其中受到影響最深的騰訊旗下熱門手機遊戲「王者榮耀」，在限玩令發佈後，第一時間上線人數暴跌，不過就在首個開放週末，眾多青少年湧入遊戲，「王者榮耀」伺服器也因此崩潰，官方緊急致歉並表示「目前逐步完成修復」，「#王者榮耀崩了」關鍵字一度還登上了微博熱搜排行榜第一。





我是廣告 請繼續往下閱讀

中國先前規定，未成年人在法定節假日，每日打網遊累計不得超過3小時，其他時間每日累計不得超過1.5小時。但在上個月30日，中國當局又進一步限縮未成年人上網玩遊戲的時間，明定所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、週日和法定節假日每晚8至9時向未成年人提供1小時服務，並且以實名制等嚴格手段進行控管，防止青少年沉迷於中國官媒指稱的「精神鴉片」當中，影響到日常生活。





在限玩令發佈之後，「王者榮耀」、「原神」等熱門手機遊戲隨即受到影響，第一時間在線人數直接雪崩式跌落。





不過在新規實施後，到了首個開放週末，眾多中國青少年於4日晚間爭相湧入「王者榮耀」，導致伺服器被擠爆、出現異常，不僅青少年無法玩，就連成年人也都進不去遊戲當中。





「#王者榮耀崩了」等關鍵字也在4日晚上成為熱門搜尋關鍵字，一度擠上微博熱搜排行榜第一名，還有玩家調侃一星期只能玩三天，這樣也可以出現異常，質疑官方根本在鬧。





▲「王者榮耀」伺服器崩潰後，「#王者榮耀崩了」關鍵字一度還登上了微博熱搜排行榜第一。（圖／翻攝自微博）

「王者榮耀」營運團隊緊急在4日9點58分發布「9月4日服務器異常恢復說明」，稱問題目前已經處理完成，逐步恢復當中，並進行道歉，承諾會給予玩家相當補償措施。





「王者榮耀」常居全球手遊暢銷榜冠軍寶座，根據3月份數據，該遊戲在App store以及Google Play商店狂吸2.57億美元，年增63%，此外，負責開發「王者榮耀」的天美工作室（Timi）在去年創下約100億美金的營收。





騰訊遭到官方多次針對，因而進行多次輪改。上個月還遭官媒點名，直指手機遊戲是「精神鴉片」，導致股價暴跌逾10%，更波及其他遊戲同業，一同跟著重跌。



