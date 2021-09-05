中國駐泰使館捍衛科興疫苗　泰網友質疑保護力

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過科興疫苗的效力遭到泰國人質疑，8月31日到9月3日國會對總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的不信任案辯論中，也有在野黨議員對科興的效力提出質疑。
中國駐泰大使館3日在官方臉書po出一篇以泰文撰寫的聲明稿，指出中國運送疫苗到泰國是為了幫助泰國對抗疫情，每一劑疫苗代表的都是中國政府和人民對泰國政府和人民的友誼，科興疫苗經過世界衛生組織（WHO）緊急核准使用，也通過泰國食品藥物管理局核准。
聲明指出，科興疫苗的研發商發現科興對抗變種病毒是有效的，而且智利和印尼的公共衛生部門也證實科興在對抗變種病毒上有8到9成效力，這代表科興不像有些人聲稱的品質低落，中國大使館呼籲這些人停止錯誤的行為。
這篇聲明稿被泰媒形容為「語氣和立場強硬」，大批泰國網友在聲明稿下留言，不少人感謝中國幫忙，也有不少人提出質疑看法。
署名Taksin Punyararj的網友質疑，如果現有的疫苗像中國大使館宣稱的這麼好和有效，為何中國還要生產信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗來取代現有疫苗？泰國人民感謝中國捐贈疫苗，但中國向泰國出售疫苗就只是交易而已。
署名Schatzie Tiffy的網友指出，為什麼不承認科興疫苗的效力就是比其他疫苗差，「只靠話術，沒有實質幫助」；署名Stamp Athitaya的網友則質疑：「給免費的嗎？用泰國民眾的錢買的，品質不好，又不能批評，為何不留著自己用？別忘了中國也在購買mRNA疫苗，難道我們的命比較不值錢嗎？」
署名Ohm Ravich的網友則分析，智利做的研究是從今年2月到7月，這段期間Delta變種病毒還不是主要病毒株，怎麼知道保護力有多少？大家想要的是停止購買科興疫苗，因為沒有證據顯示科興對Delta變種病毒有保護力。
泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）接受泰媒訪問時指出，在野黨在國會辯論中提到關於科興疫苗的訊息是錯誤的，只是為了政治目的，而不是基於事實，這會誤導民眾，董恩擔憂這恐怕會影響泰中關係。（編輯：周永捷）1100905