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柯有倫花20年等真愛！把學妹變老婆　第一次約會被潑冷水

▲柯有倫（右）花20年等真愛，把學妹變老婆。（圖／柯有倫臉書）
▲柯有倫（右）花20年等真愛，把學妹變老婆。（圖／柯有倫臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-05 16:47:22

炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持節目《36題愛上你》入圍今年金鐘獎的綜藝節目主持人獎，本周邀請到歌手趙傳與柯有倫，聊聊過去面臨「等待」的人生經歷，柯有倫表示自己花了20年才等到真愛，成功把學妹變老婆，而趙傳則是憶起當年發行第一張專輯時，苦等3天才得以進錄音室錄音。

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▲趙傳透露當年發行第一張專輯時，苦等3天才進錄音室錄音。（圖／公視提供）
▲趙傳透露當年發行第一張專輯時，苦等3天才進錄音室錄音。（圖／公視提供）
柯有倫2018年與新加坡讀書的學妹Donna結為連理，他表示婚前與學妹認識20多年，從未看上當時的Donna，更沒交往過。當時柯有倫心想：「結婚之前我想改變人生，但不知怎樣改變。」弟弟和友人也曾明示他說：「哥，身邊有些女生是很好的人，自己眼睛要擦亮一點！」有了2個親近的人勸柯有倫，他這才恍然大悟說：「哇！學妹怎麼這麼正！」進而想認真追求對方，炎亞綸笑說：「那之前是被遮眼了嗎？」Sandy也忍不住笑說：「那你眼睛真的很小。」

回顧第一次與學妹約會，彼此共進晚餐，但2人走出餐廳後，柯有倫卻被已非常熟的Donna莫名問說：「你沒事找我出來幹嘛啊？」對方說完便獨自一人步入捷運站，柯有倫瞬間感性起來：「那一幕我永遠都記得。」當時認為自己把不到她。好在柯有倫隨後又藉由絕佳的氣氛和場合，加上3分醉意，才鼓起勇氣讓Donna知道自己的真心，一旁的Sandy看到他害羞的表情，忍不住吐槽：「你在害羞什麼，小孩都生完了！」

▲柯有倫第一次約會被潑冷水。（圖／公視提供）
▲柯有倫第一次約會被潑冷水。（圖／公視提供）
父親柯受良對柯有倫來說非常重要，被問到想對爸爸說的話，他瞬間有感而發：「我一直有在跟爸爸對話，放心啦！我們一家人到現在都過得很好，如果你在的話，你會非常驕傲，我們真的都很想念他，相信傳哥也是一樣。」趙傳聽到後也微笑點頭示意。

▲趙傳、柯有倫（中、右２）一同上炎亞綸（左1）、唐綺陽（左2）、和吳姍儒（右1）主持的《36題愛上你》。（圖／公視提供）
▲趙傳、柯有倫（中、右２）一同上炎亞綸（左1）、唐綺陽（左2）、和吳姍儒（右1）主持的《36題愛上你》。（圖／公視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 




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