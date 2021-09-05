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顧著煮菜不演戲？謝霆鋒揭密　「難遇導演用生命拍電影」

▲謝霆鋒與陳木勝合作沒有遺憾。（圖／華映）
▲謝霆鋒與陳木勝合作沒有遺憾。（圖／華映）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-05 21:00:00

甄子丹監製，聯合謝霆鋒、秦嵐主演的《怒火》，是香港導演陳木勝（Benny）的最後遺作，作品銳減的謝霆鋒重返大銀幕，原來他內心有一個夢想，「一直都有好多人問我，為何近年不拍多一些電影？只顧煮美食，並非我不想，而是我真的想參與我覺得是『香港動作』的電影。」他說得有些感傷：「近年很少導演會像Benny一樣，會用生命來拍電影，我終於再遇到了，希望大家的感受也跟我一樣，會珍惜。以後再不會有謝霆鋒和陳木勝全力投入的電影，因為，香港已經失去了陳木勝。」

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▲甄子丹同時擔任監製與動作導演。（圖／華映）
▲甄子丹同時擔任監製與動作導演。（圖／華映）
甄子丹回憶原本陳木勝是找他合作一部發生在墨西哥的毒梟和販毒集團的故事，但礙於預算規模而一直擱置，對於計畫不順，讓陳木勝有些不開心，而甄子丹鼓勵他拍個發生在香港的故事，拍攝最擅長的警匪片，「幾天後，我覺得他的信心和心中的那團火回來了，我們不停討論，讓《怒火》的故事定型了，這次《怒火》可以說是累積了我和Benny多年來對動作電影製作的經驗，也展現出他拍電影的初心，特別是在動作電影的領域。我會形容《怒火》為《殺破狼》加《EU衝鋒隊》。」

▲謝霆鋒（右）、甄子丹創下46億票房。（圖／華映）
▲謝霆鋒（右）、甄子丹創下46億票房。（圖／華映）
《怒火》已陸續在大陸、香港和新加坡上映，口碑爆棚，票房開高走高，在各地都創下傲人的票房成績，在大陸賣座10.8億人民幣（約46億台幣），也在香港創下今年最高開票成績的港片，票房直逼1千萬港幣（約3560萬台幣），在新加坡也是登上票房冠軍之座，好口碑一路帶動票房成績，讓主角兼動作導演的甄子丹感謝觀眾的支持：「多謝觀眾捧場，每一位演員都做得好好、盡心盡力，相信陳木勝導演在天堂，應該都會好自豪與感到安慰。」《怒火》確定10月22日將於台灣上映。

▲導演陳木勝鼻咽癌離世。（圖／華映）
▲導演陳木勝鼻咽癌離世。（圖／華映）
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