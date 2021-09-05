顧著煮菜不演戲？謝霆鋒揭密　「難遇導演用生命拍電影」

我是廣告 請繼續往下閱讀
甄子丹回憶原本陳木勝是找他合作一部發生在墨西哥的毒梟和販毒集團的故事，但礙於預算規模而一直擱置，對於計畫不順，讓陳木勝有些不開心，而甄子丹鼓勵他拍個發生在香港的故事，拍攝最擅長的警匪片，「幾天後，我覺得他的信心和心中的那團火回來了，我們不停討論，讓《怒火》的故事定型了，這次《怒火》可以說是累積了我和Benny多年來對動作電影製作的經驗，也展現出他拍電影的初心，特別是在動作電影的領域。我會形容《怒火》為《殺破狼》加《EU衝鋒隊》。」
《怒火》已陸續在大陸、香港和新加坡上映，口碑爆棚，票房開高走高，在各地都創下傲人的票房成績，在大陸賣座10.8億人民幣（約46億台幣），也在香港創下今年最高開票成績的港片，票房直逼1千萬港幣（約3560萬台幣），在新加坡也是登上票房冠軍之座，好口碑一路帶動票房成績，讓主角兼動作導演的甄子丹感謝觀眾的支持：「多謝觀眾捧場，每一位演員都做得好好、盡心盡力，相信陳木勝導演在天堂，應該都會好自豪與感到安慰。」《怒火》確定10月22日將於台灣上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995